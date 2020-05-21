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Saatlerce otobüs bekleyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti Bayrama günler kala izin belgesini alan vatandaşlar terminale gelince şoke oldu Salgın nedeni ile terminale giremeyen vatandaşlar saatlerce yağmur altında otobüs bekledi Terminal dışında oluşan yoğunluk havadan görüntülendi

İHA

Sakarya'da bayrama günler kala aldıkları izinler doğrultusunda şehir dışına çıkmak için terminalin yolunu tutan vatandaşlar terminale giremedikleri için yağmur altında kaldırımlarda saatlerce otobüs bekledi. Vatandaşlar bilet fiyatlarına tepki gösterdi.

Saatlerce otobüs bekleyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti Bayrama günler kala izin belgesini alan vatandaşlar terminale gelince şoke oldu Salgın nedeni ile terminale giremeyen vatandaşlar saatlerce yağmur altında otobüs bekledi Terminal dışında oluşan yoğunluk havadan görüntülendi

Sakarya’da bayrama günler kala aldıkları izinler doğrultusunda şehir dışına çıkmak için terminalin yolunu tutan vatandaşlar terminale giremedikleri için yağmur altında kaldırımlarda saatlerce otobüs bekledi. Vatandaşlar bilet fiyatlarına tepki gösterdi.
65 yaş ve üstü vatandaşların en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla şehir değişikliği izni sonrasında vatandaşlar Sakarya Büyükşehir Terminale akın etti.
Bayrama günler kala aldıkları izinler doğrultusunda şehir dışına çıkmak için terminalin yolunu tutan vatandaşlar terminale giremedi. Terminalin olduğu bölgede bulunan kavşak etrafında ve yağmur altında otobüs bekleyen vatandaşların mağdur oldukları görülürken o anlar ise havadan görüntülendi. Kavşakta saatlerce yağmur altında bekleyen vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirerek yapılan uygulamanın yanlış olduğunu, tedbirler kapsamında ve sosyal mesafe kuralına uyarak terminalin içinde beklemeleri gerektiğini vurguladı. Bayram için gerekli izinleri alan vatandaşlar, korona virüs tedbirlerince seyahat acentelerinin yüzde 50 kuralı doğrultusunda arttırdıkları bilet fiyatlarına da tepki gösterdi. Polis ekipleri ise vatandaşların seyahat izin belgelerini kontrol ederek sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

"Bir çözüm bulunulması lazım"
Korona virüsten dolayı terminale alınmadıklarını dile getiren Fırat Demir, “Yolcumuz var, otogara getirdik içeriye almayacaklarını söylediler ama bu şekilde insanları dışarıya bırakmışlar sağlık açısından çokta iyi olmamış. İçeriye alınsa arada mesafe bırakılabilir ama bu şekilde insanların ben hiç sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yolcular dışarıda, ben şimdi yolcumu araca bindireceğim hangi araç, nereden gelecek onu bilmiyorum. Buna bir çözüm bulunulması lazım, sosyal mesafeye insanlar uymuyor şuanda 1 metreyi bırakın yarım metre bile yok şu anda. Allah devletimize zeval vermesin ama buna da bir çözüm bulunulması lazım. Otobüsün 18.00’da geleceği söylenildi ama ne zaman geleceği belli değil ve nereden bindireceğiz o bile belli değil, otobüse de ulaşamıyorum. Yolcumuz Sakarya’dan, Kars’a gidecek 400 TL otobüs bilet fiyatı şuanda 1 kişi için. Bir bilet 400 TL olamaz yani” dedi.

“3 buçuk saattir bekliyorum, mağduriyet yaşıyoruz”
3 buçuk saattir yağmur altında gelecek otobüsü beklediklerini ve terminale giremediklerini belirten Bişar Aydoğan, “Hanımımın kardeşi rahatsız olduğu için memlekete göndereceğim ama 1 aydır izin alamadık ve daha sonrasında izni aldık ama otobüs bileti bulamayarak mağduriyet yaşadık. 3 sefer bilet aldım biletlerimiz yandı izin alamadık diye. En sonunda bir daha bileti aldık ve izin çıktı işte şimdi Diyarbakır’a göndereceğim hanımımı. Kardeşi hastanede yatıyor onun ziyaretine gidecek. Havalar yağmurlu, otogara almıyorlar bizi yağmurun altında bekliyoruz ve mağduriyet yaşıyoruz. Normalde aracımızın saat 15.30’da hareket etmesi lazımken saat şuanda 18.00 ve aracın hareket saatinden yarım saat önce buraya geldim şuanda tam olarak 3 buçuk saattir bekliyorum ayakta. Tüm imkanlar seferber edilip terminalde tedbirler alınıp, yolcuları oradan alabilirler yani. Mesafeyi koruyup oradan yolcuları alabilir ve mağduriyeti giderebilirler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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