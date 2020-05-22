Direksiyon hakimiyetini kaybetti, bariyerlere çarptı: 3 yaralı

'Nerede yaşıyorsun?' sorusuna böyle yanıt verdi

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Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karapürçek ilçesi Kanlıçay Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil içinde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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