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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Nayir mektup yarışması Türkiye birincisini makamında ağırladı

İHA

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, mektup yarışmasında Türkiye Birincisi olan Elif Lata'yı makamında ağırladı.

Vali Nayir mektup yarışması Türkiye birincisini makamında ağırladı

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, mektup yarışmasında Türkiye Birincisi olan Elif Lata’yı makamında ağırladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ‘Gençlerden Mektup: Minnettarız’ sloganıyla tüm dünyayı etkileyen salgın hastalıkla mücadelede başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kahramanlara yönelik düzenlenen mektup yarışmasında Türkiye Birincisi olan Elif Lata Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir’in makamına konuk oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü ve Adapazarı Gençlik Merkezi Müdürü Ali Okur’un da eşlik ettiği ziyarette Elif Lata, başarısını Vali Ahmet Hamdi Nayir ile paylaşarak yazdığı mektubun bulunduğu tabloyu takdim etti.

En çok mektup Sakarya’dan
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ‘Evde Kal, Sağlıklı Kal’ anlayışı doğrultusunda 1317 ve 1829 yaş aralıklarında online olarak gerçekleştirilen yarışmada 6 bin 326 adet mektup arasından Adapazarı Gençlik Merkezi öğrencisi Elif Lata’nın yazdığı mektubun 1317 yaş grubunda birinci seçildiğini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Türkiye’de en çok mektup yollayan ilin 496 ile yine Sakarya olduğunu ifade etti. Sakarya başta Vali Nayir olmak üzere bu zorlu mücadelede tüm vatandaşlar ile kurum ve kuruluşlardan gördükleri desteğin kendilerine büyük güç kattığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, mektuptaki güzel düşünceleri için Elif Lata’ya Sağlık çalışanları adına teşekkür ettiğini belirtti.

Gençlik merkezlerimizin faaliyetleri güzel
Türkiye Birincisi Elif Lata’nın başarısının herkesi çok mutlu ettiğini ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Bu zorlu süreçte en büyük fedakarlığı gösteren Sağlık teşkilatımıza destek olmak amacıyla ülke genelinde düzenlenen böylesi anlamlı bir anlamlı bir yarışmada hem il olarak 496 gibi önemli bir rakamla katılmamız hem de Gençlik Merkezlerimizin bu faaliyetlerde etkin olması sevindirici bir durumdur. Sakarya olarak salgın sürecini zorlu geçiren illerden bir tanesiyiz. Yoğun bakım kapasitesi açısından büyük bir sıkıntı yaşamamak için tedbirlerimizi ona göre geliştirmeye çalıştık, ancak bu konuda en büyük başarı elbette özverili çalışmasıyla Sağlık teşkilatımızındır. Bu özverili çalışmanın karşılığı olarak, tüm Sağlık çalışanlarımız bizim gönlümüzde önemli bir yer tutuyor. Biz mektubu başarılı kardeşimiz Elif’ten aldık ve asıl sahibi olan Sağlık teşkilatımıza, Sağlık İl Müdürlüğümüze teslim etmiş oluyoruz. Sakarya’nın bir evladı tarafından yazılan ve ülkemizde birinci seçilen bu mektuptan da tüm teşkilatımızın böylece bilgisi olmasını istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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