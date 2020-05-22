Köprü direğine çarpan tır trafiği kilitledi

Sakarya’nın Erenler ilçesi D100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında köprü direğine çarpan tır trafiği kısa süreliğine kilitledi.
Kaza, Erenler ilçesi D100 Karayolu EtBalık köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köprü altında direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, EtBalık köprüsünün direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazası sonrasında trafik kısa süreliğine kitlenerek uzun araç kuyrukları oluştu.
Tırın kaza yerinden kaldırılmasının ardından karayolunda trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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