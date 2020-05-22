Hastane önünde beyin kanaması geçiren hamile kadın kurtarılamadı

<br>Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'da, kontrol için gittiği hastanenin önünde beyin kanaması geçiren 5 aylık hamile Selma Yıldırım (42), hayatını kaybetti.<br>Taraklı ilçesinde oturan ve 5 aylık hamile olduğu öğrenilen Selma Yıldırım, kontrol için Geyve Devlet Hastanesi'ne gitti. Yıldırım, buradaki doktorların tavsiyesi üzerine Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kontrole gitti. Hastaneye girmek üzereyken aniden fenalaşarak yere yığılan Yıldırım, hemen sedyeyle Acil Servis'e alındı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Selma Yıldırım, doktorlarım tüm çabasına kurtarılamadı. Öte yandan yapılan kontrolde bebeğin de yaşamını yitirdiği belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ<br>2020-05-22 23:18:07<br>

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