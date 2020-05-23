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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzaktan Eğitim ve sınav süreçleri hakkında öğrencilerin soruları yanıtlandı

İHA

Uzaktan Eğitim ve sınav süreçleri hakkında öğrencilerin soruları yanıtlandı

Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜRKMER) tarafından “TÜRKMER Çevrimiçi Buluşmaları” kapsamında SAÜ öğrencilerine yönelik Uzaktan Eğitim Süreci başlıklı bir çevrimiçi konferansı düzenlendi.
Özellikle korona virüs salgını sonrası Türkiye’de tüm üniversitelerde uzaktan eğitim ve sınav uygulamasına geçilmesi nedeniyle öğrencilerin kafalarında oluşan soru işaretlerinin giderilmesi önem taşıyor. Bu amaçla düzenlenen konferansta SAÜ Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum, SAÜ Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Prof. Dr. Alpaslan Okur, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can ve TÜRKMER Müdürü Doç. Dr. Köksal Şahin, SAÜ’lü öğrencilere uzaktan eğitim süreci ve 1 Haziran'da uygulanacak uzaktan final sınavları hakkında bilgi verdi. Öğrencilerin de sorularıyla katıldığı canlı yayında sınav sistemine ilişkin merak edilen sorular en yetkili isimler tarafından cevaplandı.
Konferansın açılış konuşmasını yapan SAÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, korona virüs salgınının tüm dünyada hiyerarşik ayrımları ortadan kaldırdığını ve tüm insanlığı eşitleyen bir etki bıraktığını belirtti. Ülkemizde misafir olarak bulunan uluslararası öğrencilerin de bu salgından ciddi biçimde etkilendiğini vurgulayan Can, gidebilenlerin ülkesine döndüğüne, gidemeyenlerin ise Türkiye’de kalarak uzaktan eğitim sürecine adapte olmaya çalıştığına değindi. Hem uluslararası öğrencilerin hem de Türk öğrencilerin bu sürece hazırlanması için bu gibi eğitim niteliğinde canlı yayınların önemli olduğunu belirten Vecdi Can, konferansın konuşmacılarına ve düzenleyicisi olan TÜRKMER’e teşekkür etti.
Çevrimiçi Buluşmada konuşan SAÜ Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Mehmet Barış Horzum, öğrencilerin klasik, çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulara cevap verebileceği SAÜ Uzaktan Eğitim Sınav portalının ekran görüntülerini öğrencilerle paylaştı. Klasik sınavların hem kısa süreli ödev hem de uzun süreli araştırma ödevi şeklinde yapılabileceğini belirten Horzum, bu konuda sınav türünü tercih etme yetkisinin dersin öğretim elemanında olduğunu belirtti. Horzum, özellikle uzun süreli ödev şeklinde uygulanacak sınavlarda öğrencilerin hazırlayacağı metinlerin bilimsel etik kurallarına uyulması konusunda önemli uyarılarda bulundu.
Sınav güvenliği konusunda gelen sorular üzerine Horzum, sınav sorularının ve değerlendirme sisteminin güvenliğinin sağlanması için SABİS’in arka planında gerekli önlemlerin alındığının ve teknik altyapı anlamında Sakarya Üniversitesinin öğrencilerine en hakkaniyetli ve güvenli sınav sistemini sağlamak için çalıştığının altını çizdi. Konferanstaki sunumunda Öğrenci Dekanı Horzum, son olarak çevrimiçi sınav sistemini tüm öğrencilerin denemesi ve olası hataları bildirebilmesi için 22 Mayıs 2020 Cuma günü tüm öğrencilerin erişebileceği bir deneme sınavının SABİS’e tanımlanacağını duyurdu. Bu sınavın öğrencilerimizin mevcut notlarını etkilemeyeceğini, ancak herkesin sistemi deneyerek bir aşinalık edinmesini katkıda bulunacağını da belirtti.

Uzaktan eğitimde SAÜ tecrübesiyle fark attı
Çevrimiçi Konferansta öğrencilere hitap eden TÖMER Müdürü Prof. Dr. Alpaslan Okur ise Sakarya Üniversitesinin uzun yıllardır uyguladığı uzaktan eğitim programları sayesinde elde ettiği tecrübe ile bu salgın sürecini en iyi yöneten yükseköğretim kurumlarından biri olduğunu belirtti. Öğrencilerin uzaktan yapılacak sınavlara hazırlanırken strese girmemeleri gerektiğini vurgulayan Okur, bu sistemin öğrencilerin sağlıklarını ve eğitim hayatlarını en iyi halde tutmayı sağlayacak şekilde onların menfaatine uygulanacak bir sistem olduğunu kaydetti. Okur, SAÜ genelinde toplam 440 uluslararası öğrencinin bulunduğunu, bu öğrencilerden yalnız 4050 kadarının salgının ilk yayılım döneminde ülkelerine dönebildiğini, diğerlerinin ise Sakarya ve çevre illerde ikamet etmek zorunda kaldığını aktardı.

Yeni kurlar Haziran’da, Akademik Türkçe Eylül’de
Gelen sorular üzerine TÖMER Müdürü Alpaslan Okur, dil eğitimine ilişkin yeni kurların Haziran ayında Uzaktan Eğitim’le başlatılacağını duyurdu. Akademik Türkçe eğitimlerinin ise katılımcıların birçoğunun ülkelerine dönmesi ve eğitim türünün yüz yüze eğitime daha yatkın olması nedeniyle ancak Eylül ayında salgının etkilerinin azalması halinde yüz yüze başlatılabileceği bilgisini de paylaştı. Sınavların uygulanmasında dikkat edilecek hususlar, lisansüstü eğitime ilişkin süreçler, sınavlar esnasında yaşanabilecek teknik aksaklıkların nasıl çözülebileceği gibi konularda öğrencilerin soruları da konferansın son kısmında cevaplandı.

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