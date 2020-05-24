Şehit kaymakam oğlunun kabrini ziyaret etti Baba Asım Safitürk, şehit kaymakam oğlunun mezarı başında dua etti Asım Safitürk: “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün milletimizin biraz sönük geçse de Ramazan Bayramını tebrik ediyorum”

Sokağa çıkma kısıtlamasının 65 yaş ve üzeri vatandaşlara bayramın ilk gününde esnetilmesi nedeniyle vatandaşların çoğu boş sokakların tadını çıkararak, uzaktan da olsa birbirleriyle bayramlaşırken, şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk ise oğlunun kabrini ziyarete giderek dua etti.

Mardin’in Derik ilçesi kaymakamı iken uğradığı bombalı saldırı sonucu şehit düşen Muhammet Fatih Safitürk’ün Sakarya’da bulunan kabri Ramazan Bayramı'nda da yalnız bırakılmadı. Bayramın ilk günü şehitlik ziyaretlerine izin verilmesi sebebiyle şehit kaymakam Safitürk’ün Arifiye ilçesinde bulunan mezarı başına giden baba Asım Safitürk dua okudu. Salgın sürecinin biran önce bitmesini temenni eden Safitürk, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Bayramın ilk gününde esnetilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çoğu vatandaş, boş sokakların tadını çıkarıp sevdikleriyle uzaktan da olsa bayramlaşırken, şehit kaymakam babası Asım Safitürk ise oğlunu kabri başında ziyaret etti. Dualar okuyan baba Safitürk, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün milletimizin biraz sönük geçse de Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bu aşılacaktır, milletimizin sağduyusuyla ve verilen tedbirlere uyularak. Evde kalma konusundaki emirleri harfiyen yerine getirenler bu talimatlara uyunca en kısa zamanda inşallah ben inanıyorum bu da geçecektir. Allah’tan milletimize sağlık, afiyet, birlik ve beraberlik nasip etmesini niyaz ediyorum. İnşallah bu sevilmeyen günler geride kalacak ve daha çok mutlu günlere ulaşacağımıza inanıyorum. Mülk Allah’ındır, biz Allah’tan niyaz edersek Allah bize iyilik de verecektir inşallah. Biz diğer milletler gibi değiliz, bizim yaşantımız, hayatımız temizliktir. İslam temizlik dinidir, Kur’anı Kerim’de Allahu Teala ben müminlerin velisiyim diye buyuruyor. Hiçbir daim velisi olduğu müminleri sevilmeyen hallere bırakmaz inancındayım. Bu virüs denen hastalık hep pisliklerden kaynaklanır. Bizde mikrop yoktur, gelmişse de bu azınlıktadır zaten, en hafif şekilde geçiyor bizde öyle inanıyorum. En kısa zamanda inşallah ben bu işin yeniden güzelliklere ve aynı serbestliklere ulaşacağını düşünüyorum” dedi.

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