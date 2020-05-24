Şehit kaymakamının anne-babası, oğullarının mezarını ziyaret etti

<br>Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Arifiye ilçesinde yaşayan Fatma ve Asım Safitürk çifti, görevi başında şehit edilen Kaymakam oğulları Muhammet Fatih Safitürk´ün mezarı başında dua edip, gözyaşı döktü.<br>Mardin´in Derik ilçesinde 2016 yılında silahlı saldırıyla şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk´ün mezarını, Sakarya´nın Arifiye ilçesinde yaşayan annesi Fatma Safitürk ile babası Asım Safitürk, ziyaret etti. 65 yaş ve üzeri vatandaşlara verilen sokağa çıkma izni sayesinde mezarlığa gelebilen çift, dua edip, gözyaşı döktü.<br>Acılı baba Asım Safitürk, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün milletimizin biraz sönük geçse de Ramazan Bayramı´nı tebrik ediyorum. İnşallah en kısa zamanda bu aşılacaktır, milletimizin sağ duyusu ve tedbirlere uyularak. Allah´tan milletimize sağlık, afiyet, birlik ve beraberlik nasip etmesini niyaz ediyorum. İnşallah bu sevilmeyen günler geride kalacak ve daha çok mutlu günlere ulaşacağımıza inanıyorum" dedi. <br>DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Arifiye Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-05-24 14:54:53<br>
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