Beyin kanaması geçirdi, yaşama tutunamadı

<br>Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde bir süre önce beyin kanaması geçiren Mehmet Artul (32), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. <br>Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Artul, yaklaşık iki hafta önce rahatsızlanarak Akyazı Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilen Mehmet Artul'un yapılan kontrollerinde beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Artul, buradan da Yalova´daki bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakımda tedaviye alındı. Yaşam savaşını kaybeden Mehmet Artul´un cenazesi bugün Karapürçek ilçesinde toprağa verilecek. <br> DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU<br>2020-05-26 12:46:16<br>
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