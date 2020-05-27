Adapazarı Belediyesi bayramda da sokak hayvanları unutmadı

Adapazarı Belediyesi, Adapazarı Vefa Destek, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte arife günü ve bayram süresince 10 ayrı besleme noktasında hayvanların beslenmelerine yönelik çalışma yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde özel çalışmalarını da sürdüren Adapazarı Belediyesi, her zaman olduğu gibi Ramazan Bayramı süresince de sahipsiz hayvanları unutmadı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından sürdürülen ‘Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyonu Projesi’ kapsamında, ilgili dernek ve kulüpler ile birlikte hayvan severlerle ortak iş birliği çalışmaları gerçekleştiren ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu arife günü ve bayram süresince de 10 ayrı besleme noktasında hayvanların beslenmelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Adapazarı’nın cennet doğasına, havasına, suyuna ve tüm canlılarına yönelik özverili çalışmaların süreceğine vurgu yapan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, hayvan severlere özel ilgileri için teşekkür etti. Başkan Işıksu, “Birlikte olduğumuz sürece çözülemeyecek bir sorun yok. Hayvan severlerimizle istişareli bir şekilde, İlçe Tarım Müdürlüğümüzün de desteğiyle minik canlarımızı sahipsiz bırakmıyoruz. Her hafta 1,3 ton mamamız belirlediğimiz besleme noktalarına bırakılmaya ve noktaların takibine devam edilecek. Duyarlılık gösteren herkesle Adapazarı’mız için gece gündüz gayret etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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