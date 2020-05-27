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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akyazı’daki karantina altındaki mahalle normale döndü

İHA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde birçok kişiye korona virüsü bulaştıran kadının bulunduğu mahallede uygulanan karantina kaldırıldı. Bazı kişilerin evde izolasyon süreci ise sürüyor.

Akyazı’daki karantina altındaki mahalle normale döndü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde birçok kişiye korona virüsü bulaştıran kadının bulunduğu mahallede uygulanan karantina kaldırıldı. Bazı kişilerin evde izolasyon süreci ise sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesinde kadın, rahatsızlanarak Akyazı Devlet Hastanesine başvurmuş, yapılan testler sonucunda kadına korona teşhisi konulmuştu. Karantina altına alınan kadın sonrası ekipler, kadının temas ettiği kişileri belirlemiş, mahalleyi karantina altına almıştı. Sağlık ekiplerinin Vakıf Mahallesinde yürüttükleri çalışmalar sonrasında mahallede karantina süresi bitti. Karantina süresi biten mahalle normale döndü.
Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tespitleri neticesinde bazı evde izolasyon süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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