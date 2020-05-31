Onarım için indiği traktör römorkunun altında can verdi

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde bir vatandaş, onarım yapmak için durduğu yolda römorkun altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Taraklı ilçesi İçdedeler Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taraklı Karagöl Yaylası'ndaki evine gitmek için yola çıkan 71 yaşındaki Haşim Özkan, arızalanan römorkunu onarmak için traktörünü yolun kenarına park etti. Traktör ve römork arasına girerek onarım yapmaya çalışırken traktörün hareket etmesi sonucu römorkun altına kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Özkan’ın cansız bedeni morga götürülürken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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