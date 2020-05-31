Hortum samanları havalandırdı

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<br>Murat HAZER/KAYNARCA(Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Kaynarca ilçesinde, tarlada hortum oluştu. Hortum, samanları havalandırırken, o anlar tarla sahipleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.<br>Kaynarca´nın Turnalı köyünde tarlada çalışan Coşkun İskender ve Mehmet Halil, aniden oluşan hortumu görünce şaşkınlık yaşadı. Tarlanın ortasında oluşan hortum samanları metrelerce havalandırdı. Bu sırada Coşkun İskender, hortumun oluştuğu yere doğru traktörle yanaşırken, o anları cep telefonuyla kaydeden arkadaşı kendisini uyardı. Hortum bir süre etkili olurken, daha sonra havalanan samanlar etrafa saçıldı. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER<br>2020-05-31 18:14:33<br>

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