Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (3)

<br>SİLAHLARIN ATEŞLENME ANLARI KAMERADA<br>Sakarya´nın Kocaali ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu 1 kişi ölürken, bacağından vurulan 1 kişi ise yaralandı. 2 kişi ise aldığı darbelerle yaralandı. Silahların ateşlendiği anlar ise kameraya yansıdı. Aralarında husumet bulunanlar kavga ederken, bu sırada kadınlar çığlıklar atarak kavga edenlerin arasına girmeye çalıştı. Bir kişi tabancasını ateşleyerek bir kişiyi bacağından vururken, balkonda bulunan bir kişi de aşağı bulunan kişiye ateş etti. Silahlar ardı ardına ateşlenirken, olay anı evin güvenlik kameralarına yansıdı. <br> <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kocaali Güven HASBAŞ<br>2020-05-31 18:45:40<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.