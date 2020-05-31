Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı (3)

<br>SİLAHLARIN ATEŞLENME ANLARI KAMERADA<br>Sakarya´nın Kocaali ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu 1 kişi ölürken, bacağından vurulan 1 kişi ise yaralandı. 2 kişi ise aldığı darbelerle yaralandı. Silahların ateşlendiği anlar ise kameraya yansıdı. Aralarında husumet bulunanlar kavga ederken, bu sırada kadınlar çığlıklar atarak kavga edenlerin arasına girmeye çalıştı. Bir kişi tabancasını ateşleyerek bir kişiyi bacağından vururken, balkonda bulunan bir kişi de aşağı bulunan kişiye ateş etti. Silahlar ardı ardına ateşlenirken, olay anı evin güvenlik kameralarına yansıdı. <br> <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kocaali Güven HASBAŞ<br>2020-05-31 18:45:40<br>

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