İş insanı avda öldü

<br>Ramiz Kaan OKTAR/GEYVE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Geyve ilçesinde, ava çıkan iş insanı Nail Ölmez (48), arkadaşları tarafından vurulmuş halde bulundu. Yaralanan Nail Ölmez kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.<br>İş insanı Nail Ölmez, bugün arkadaşlarıyla Geyve´nin Karaçam Mahallesi´nde ormanlık alanda avlanmaya gitti. İddiaya göre, iki arkadaşı Nail Ölmez´i saat 18.00 sıralarında vurulmuş olarak buldu. Karın bölgesinden yaralanan Nail Ölmez, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Nail Ölmez hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. <br>Arifiye ilçesinde çelik konstrüksiyon yapıları üzerine fabrikası olan, 3 çocuk babası olan Nail Ölmez´in öldüğünü öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.<br>Nail Ölmez'in çamur birikintisinin üzerinde atlarken düştüğü ve bu sırada elinde bulunan tüfeğinin ateş aldığı ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-05-31 22:49:47<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.