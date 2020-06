Sakarya’da servislerde yatan pozitif vakalı hasta sayısı 40’a düştü Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: “Bu sürecin ağırlığını çeken illerden birisiyiz”

Normalleşme sürecinin görüşüldüğü İl Pandemi Kurulu Toplantısında konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, korona virüs sebebiyle ikisi solunum cihazına bağlı 3 tane yoğun bakımda hastanın bulunduğunu ve servislerde ise pozitif vakalı hasta sayısının ise 40’a düştüğünü açıkladı.

Salgın kapsamında gelinen noktadaki tedbirler ve normalleşme sürecine dair alınan kararların görüşüldüğü İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Normalleşme sürecine uyumun sağlanmasına dair her türlü ilave tedbirlerin ele alınıp karara bağlandığı toplantıya Vali Nayir’in yanı sıra; Kurul Üyeleri ve STK temsilcileri katıldı.

Sakarya’da ilk vakanın 18 Mart günü 3 kişi ile başladığını aktaran Vali Nayir, başlangıçta artış oranlarının yüksek olduğunu ve en son gelinen noktada ise şehrin iyi bir durumda olduğunu söyledi. Vali Nayir, “Vakaların görüldüğü ilk günlerde Toyotasa Acil Yardım Hastanesi Pandemi Hastanesi olarak kullanıldı, ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ana binasını da kullandık. Bu süreç içerisindeki servislerde pozitif vakalı yatan hasta sayımızın 427’ye kadar ulaştığı günümüz oldu, yoğun bakımda ise zaman zaman 40’a yakın pozitif vakalı hastalarımızın olduğu günler yaşadık. Geldiğimiz duruma baktığımızda en son ikisi solunum cihazına bağlı 3 tane yoğun bakımda olan hastamız var. Servislerimizde ise pozitif vakalı hasta sayısı 40’a düştü. Rakamlara baktığımızda çok iyi bir noktada olduğumuz görülüyor. Almış olduğumuz tedbirler ve başta Sağlık teşkilatımız olmak üzere ilgili tüm arkadaşlarımızın yoğun çabaları ile hastanede yatan hasta sayımızı, yoğun bakımdaki hasta sayımızı çok önemli ölçüde azalttık” dedi.



Kapatılan 4 bin 429 iş yerinin neredeyse tamamı açıldı

Kontrollü Sosyal Hayat Döneminin başlamasıyla birlikte Sakarya genelinde salgın sürecinde kapatılan toplam 4 bin 429 iş yerinin neredeyse tamamının açıldığını ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir, “Bundan sonra ‘Kontrollü Sosyal Hayat Dönemi’ denilen bir sürece girmiş bulunuyoruz. Sürecin başlangıcında ülke genelinde alınan kararlarla kapatılan iş yerlerimiz oldu. Emniyet bölgemizde 3 bin 436 iş yeri kapatılırken, Jandarma bölgesinde de 993 iş yeri faaliyetini durdurdu. Buluşmaları ve bulaşmaları engellemek için kapatılan toplamda 4 bin 429 iş yerimizin neredeyse tamamı bugün yani 1 Haziran itibariyle açıldı, açılıyor. İş yerlerinin açılmasını da içeren normalleşme süreci ile ilgili kontrol ve denetim hizmetleri konularında bizim üzerimize daha fazla yük binecektir. Her türlü meslek örgütünün çalışma saatleri ve şartlarının yer aldığı başlıklar altındaki tedbirler manzumesi, Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yayınlanmış durumdadır. 29 ana başlıkta 138 sayfa halinde hazırlanan bu rehberden ve güncellemelerinden yararlanılması gerekiyor. Faaliyet kısıtlama kararı kaldırılan iş yerlerinin bağlı olduğu meslek örgütü/odaların Sağlık Bakanlığının internet sitesinde kendileri ile ilgili yer alan dokümanları indirip yazılı olarak iş yerine asmak ve belirtilen kurallara uymak zorunluluğu bulunuyor. Normalleşme süreci içerisinde elbette iş yerleri için alınan tedbirlere ve kararlara riayet edilip edilmediği konusunda denetimlerimiz olacak. İlk başlarda kolluk kuvvetlerimiz ve diğer birimlerimiz kurallara aykırı bir durumla karşılaştıklarında uyarılarını yapıp, o konuda varsa gereken eğitim desteğini verecek, daha sonraki süreçte ve denetimlerde kurallara uyulmadığı tespit edilenlere gereken cezalar mutlaka yazılacaktır. Bizim önceliğimiz bu kuralların hayata geçirilmesi konusunda vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin uyum sürecine alışabilmelerine yardımcı olmaktır, ceza yazmak değildir” diye konuştu.



Bu sürecin ağırlığını çeken illerden birisiyiz

Tüm ülkeyi etkileyen salgını en ağır hisseden illerden birinin Sakarya olduğunu ve gelinen noktanın ise iyi bir yer olduğunu belirten Vali Nayir, “İlimize hem yurt dışına açılan kapımız olan İstanbul’dan hem de Umre’den gelen vatandaşlarımız oldu. Biz her ikisinden de fazlasıyla etkilendik. Nüfus ölçeğine baktığımızda İstanbul’dan sonra bu işin ağırlığını çeken illerden birisi biz olduk. Her türlü sıkıntıya rağmen büyük bir işbirliği içerisinde, büyük bir fedakarlık içerisinde arkadaşlarımızın göstermiş oldukları gayretlerle bugüne kadar geldik. O günlerde böylesi radikal kararlar alınıp uygulanmasaydı, bugünkü vaka sayıları daha da fazla olabilirdi. Eğer virüsün bizi görmesini istemiyorsak, rehavete kapılmadan; maske, mesafe ve hijyen şartlarına mutlaka dikkat etmemiz lazım. Tekrar eski günlerimize dönmek için gayret göstermemiz lazım. En güzel temizlik kirletmemektir, en güzel tamirat tahrip etmektir. Biz belirli bir temizliğe, belirli bir düzene ulaştıktan sonra, o seviyeyi muhafaza ederek, Sakarya'mıza yakışan çalışmaları da yine el birliğiyle gerçekleştirmek arzusundayız” şeklinde konuştu.



İkinci dalgaya yakalanmamak için tedbir şart

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, “Salgını kontrol altına almak için yürüttüğümüz çalışmalarla geldiğimiz noktayı başarılı sayabiliriz, ancak bizler yine tedbiri elden bırakmayacağız. Bu işin şakaya gelir bir tarafı yok, virüsün yayılımı azalmış olsa bile tekrar aynı şekilde canlanabilir. Dünyada bu konuda yüzyıllar öncesinde bile yaşanmış örnekleri var. Bir rehavetten sonra gelen ikinci dalganın daha yıkıcı olduğuna dair olaylar yaşandığını biliyoruz. Yine bu dönemde birçok ülkede bu tür bir gevşemeden sonra gelen ikinci dalgaları da izledik, halen daha görebiliyoruz. Bize düşen bu işi disiplinli bir şekilde yürütmek ve ikinci dalganın gelmemesi için tedbirlerimizi olabildiğince iyi bir şekilde almak ve düzenlemektir” ifadelerini kullandı.



Eğitim ve Araştırma Hastanesi rutine dönecek

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin çok kısa bir süre içerisinde rutine dönmesi için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Nayir, “Yapımı tamamlanan Doğumevi Hastanemizi kısa zamanda faaliyete geçirip eski Doğumevini de Pandemi Hastanesi olarak kullanacağız. Vatandaşlarımızın Pandemi Hastanesi olarak kullanılan Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitmek istemediklerine dair duyumlarımız oldu. Halkımızın bu konuda herhangi bir sıkıntı ve tedirginlik hissetmemelerini istiyoruz. Çok yakın bir zamanda yine rutine dönecek olan hastanemizde her türlü tedbir alındığı için herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. Arkadaşlarımız büyük bir gayret içerisinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Virüs yüzünden hastalanan vatandaşlarımızla ayağı kırılan vatandaşımız arasında hiçbir ayırım yapamayız. Her ikisi de bizim için öncelikli hastalar kategorisindedir. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi de çok kısa bir zaman diliminde tekrar randevulu olarak hizmete başlayacaktır” dedi.

