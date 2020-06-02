Kamyonun kasası yola devrildi, trafik aksadı

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<br>Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE(Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Arifiye ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp savrulan kamyonun kasası, yerinden kopup yola devrildi. Kaza nedeniyle karayolundaki trafik bir süre aksadı.<br>Kaza, gece saatlerinde, D-650 karayolu Arifiye ilçesi Aşağı Kirazca mevkisinde meydana geldi. 26 SL 489 plakalı kamyon, yağışlı havada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan kamyonun kasası, yerinden kopup devrildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri yolda önlem aldı. Kaza nedeniyle ulaşım emniyet şeridinden sağlandı. Kasadan yola devrilen paletler ise Karayolları ekiplerince kaldırıldı.<br>Kamyonun kasasının vinçle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım bir süre sonra yeniden normale döndü. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-06-02 11:42:12<br>

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