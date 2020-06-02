Maden tüneli gibi define kazısına suçüstü: 2 gözaltı

<br>Nuri KURU/AKYAZI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, define bulmak amacıyla yaklaşık 3 ayda yerin altında 35 metrelik kazı yapan 2 kişi, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.<br>Sakarya Jandarma Komutanlığı ve Akyazı Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dokurcun Mahallesi´ndeki ormanlık alanda, gece kaçak kazı yapıldığını öğrendi. Jandarma ekipleri, Yemişen Ormanı olarak bilinen mevkide O.G. ve S.A.´yı kazı yaparken yakaladı. 2 kişinin yaklaşık 3 ay süreyle çalışarak, yerin 35 metre altına kadar indikleri ve tabanda 4 metrelik genişliğe ulaştıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 2 kişinin sorguları, devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU<br>2020-06-02 14:30:46<br>
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