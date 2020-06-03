İki evinde yangın çıktı, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı

<br>Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde yaşayan Ali Hızal´a ait 2 evde aynı anda yangın çıktı. Yangın nedeniyle 2 ev de hasar görürken, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.<br>Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahalle Hızal Sokak´ta yaşayan Ali H.´nin evinde dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince yanan prefabrik evdeki yangın kontrol altına alınırken, Ali H.´nin Keremali Yaylası´ndaki evinde de yangın çıktı. Buradaki yangın da söndürülürken, evlerde hasar meydana geldi. Jandarma ve polis ekipleri kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU<br>2020-06-03 13:08:37<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.