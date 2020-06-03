İki evinde yangın çıktı, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı

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<br>Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde yaşayan Ali Hızal´a ait 2 evde aynı anda yangın çıktı. Yangın nedeniyle 2 ev de hasar görürken, kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.<br>Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahalle Hızal Sokak´ta yaşayan Ali H.´nin evinde dün gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince yanan prefabrik evdeki yangın kontrol altına alınırken, Ali H.´nin Keremali Yaylası´ndaki evinde de yangın çıktı. Buradaki yangın da söndürülürken, evlerde hasar meydana geldi. Jandarma ve polis ekipleri kundaklama şüphesiyle soruşturma başlattı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU<br>2020-06-03 13:08:37<br>

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