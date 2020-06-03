Sakarya'da yolcu taşıyan araçlar denetlendi

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<br>Ramiz Kaan OKTAR/ ARİFİYE (Sakarya), (DHA)SAKARYA´da, trafik ekipleri şehir içi ve şehirler arası yolcu taşıyan araçlarda yolcu kapasiteleri konusunda denetimde bulunarak, araçlarda maske takılması konusunda uyarıda bulundu.<br>Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası seyahat kısıtlamasının kaldırılması ve şehir içi yolcu taşımacılığında yüzde 50 kuralının son bulması sonrası denetimlerde bulundu. Trafik ekipleri, şehir içinde araçları durdurarak koltuk kapasitelerine göre yolcu taşıyıp taşımadıklarını kontrol etti. Trafik ekipleri otogardan çıkan otobüsleri de durdurarak, araçların ve sürücülerin evrakını kontrol etti. Polisler, otobüslerde seyahat boyunca maske takılması uyarısında bulunarak, ihtiyacı olanlara maske dağıttı.<br>DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Arifiye Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-06-03 13:20:53<br>

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