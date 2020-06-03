Sokağa çıkan çocuklar polislerle oynadı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)SAKARYA´da sokağa çıkmalarına izin verilen çocuklar, parkta polislerle birlikte oyun oynadı.<br>Sakarya´da aileleriyle birlikte sokağa çıkan ve Kent Park´ta eğlenen çocuklara, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Polisler, çocuklarla birlikte parkta bulunan oyun gruplarında eğlenip, mendil kapmaca oynadı. Oyun oynarken maske takarak önlem de alan çocuklar, polislerle birlikte eğlenceli anlar yaşadı. Polisler ve ocuklar, birlikte fotoğraf da çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ<br>2020-06-03 16:38:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.