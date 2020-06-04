Sapanca´da uyuşturucu operasyonu

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<br>İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA) -SAKARYA´nın Sapanca ilçesinde, 2 araçta yapılan aramada 32 uyuşturucu hap ile 350 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.<br>Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde 2 aracı 'şüphe' üzerine durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, 32 uyuşturucu hap ile 350 gram bonzai ele geçirildi. 2 araçta bulunan G.T., M.K., Z.S. ve M.Ş. gözaltına alındı.<br>Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden G.T. tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK<br>2020-06-04 10:24:34<br>

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