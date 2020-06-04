FETÖ yalanıyla 188 bin TL dolandırıldı

<br>Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´da yaşayan S.K. (64), telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından, FETÖ bağlantılı kişilerin hesabını boşaltacağı yalanıyla 188 bin TL dolandırıldı. Polisin, İstanbul´da düzenlediği operasyonla 5 kişi gözaltına alındı.<br>Sakarya´da yaşayan S.K.´yı arayan kişiler, kendilerini polis olarak tanıtıp, FETÖ ile bağlantılı kişilerce hesaplarının boşaltılacağını söyledi. Telefon dolandırıcılarının yalanlarına inanan S.K., hesabındaki 188 bin lirasını bu kişilerin hesabına gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan S.K., polise şikayette bulundu.<br>Olayla ilgili soruşturma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Polisin, İstanbul´da gerçekleştirdiği operasyonla Ç.İ. (22), M.D. (21), İ.A. (21), B.T.M. (34) ve dolandırıcılık suçundan kaydı bulunan G.Y. (24) isimli kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda banka kartı ele geçirildi.<br>Kente getirilen 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.D., B.T.M. ve G.Y. tutuklandı, Ç.İ. ve İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-06-04 10:43:25<br>

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