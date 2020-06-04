Şantiyede, araçların arasında kalan işçi öldü

<br>Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde, otoyol şantiyesinde, iki aracın arasında kalan işçi Yıldıray Keçe, yaşamını yitirdi.<br>Kaza, öğle saatlerinde, Akyazı´da bulunan Kuzey otoyol şantiyesinde meydana geldi. İşçi olarak çalışan Yıldıray Keçe, şantiyede sürücüsünün manevra yaptığı iki aracın arasında kaldı. Keçe, araçların arasından çıkarılırken, 112 Acil Servis'e haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Keçe'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Evli, 1 çocuk babası Yıldıray Keçe´nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU<br>2020-06-04 12:59:11<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.