Çoban köpeklerinin yaraladığı yavru kurt, tedaviye alındı

<br>Murat HAZER/AKYAZI (Sakarya), (DHA)-SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde çoban köpeklerinin saldırdığı yavru kurt, tedaviye alındı.<br>Yörükyeri Mahallesi´ndeki ormanlık alanda, yavru kurda köpekler saldırdı. Vatandaşlar yavru kurdu köpeklerden kurtarıp, yetkilileri aradı. Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince veterinere götürülen yavru tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Akyazı Murat HAZER<br>2020-06-05 16:43:54<br>
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