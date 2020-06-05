Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burası ikinci el dükkanı değil içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü İçme suyu kaynağından çıkan malzemeler ile adeta bir ev döşenebilir Kanepesinden televizyonuna her türlü eşyanın atıldığı göl işte böyle temizlendi İçme suyu olarak kullanılan Sapanca Gölünden çıkanlar görenleri şoke etti Tüplü dalış eğitmeni Samet Karaca, “Gölden masa, televizyon, kanepe, ayakkabı, iç çamaşırı ve mangal gibi atıklar çıktı şuanda”

İHA

Sakarya'nın içme su kaynağı olan Sapanca Gölü'ne, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak adına dalış yapılarak temizlik yapıldı. Gölden, adeta bir evin malzeme ihtiyacını karşılayacak atıkların çıkması şaşkınlık oluşturdu.

Burası ikinci el dükkanı değil içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü İçme suyu kaynağından çıkan malzemeler ile adeta bir ev döşenebilir Kanepesinden televizyonuna her türlü eşyanın atıldığı göl işte böyle temizlendi İçme suyu olarak kullanılan Sapanca Gölünden çıkanlar görenleri şoke etti Tüplü dalış eğitmeni Samet Karaca, “Gölden masa, televizyon, kanepe, ayakkabı, iç çamaşırı ve mangal gibi atıklar çıktı şuanda”

Sakarya’nın içme su kaynağı olan Sapanca Gölü’ne, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak adına dalış yapılarak temizlik yapıldı. Gölden, adeta bir evin malzeme ihtiyacını karşılayacak atıkların çıkması şaşkınlık oluşturdu.
Dünya’nın suyu içilebilir nadir gölleri arasında bulunan Sapanca gölü içme suyu bakımından Sakarya’nın tamamını ve Kocaeli’nin bir bölümünü sağlıyor. Gölü besleyen birçok dereden su yerine adeta çöp akarken gölün dip kısımları ise vatandaşların duyarsızlığı neticesinde birçok materyallere ev sahipliği yapıyor. Pet şişe, metal atık, kullanılmış tarım ilacı kutusu ve evsel çöpler, içme suyu olarak kullanılan gölün dip kısımlarından çıkartılırken insanların akıllarına korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin dışında içme suyundan gelen tehlikeye karşı nasıl önlem alınmalı sorusunu getiriyor.
İçme suyu olarak kullanılan Sapanca Gölü adeta ikinci el dükkanına dönüşürken içinden çıkanlar ise görenleri şoke etti. Kanepesinden televizyonuna her türlü eşyanın atıldığı göl 5 Haziran Dünya Çevre Gününde gönüllü dalgıçlar tarafından temizlendi. Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi mevki'inde bulunan göl kıyısında gönüllü dalgıçlar tarafından temizlenmeye çalışan gölün içinden araç lastiği, televizyon soda şişeleri, piknik malzemeleri gibi birçok materyal çıktı. Sapanca Gölünün en temiz kıyılarından birisi olarak bilinen bölgede dalış yaparak çıkardıkları materyalleri gören Tüplü Dalış Eğitmeni Samet Karaca, bölgenin diğer kısımlarında durumun nasıl olduğunu tahmin bile edemediğini belirtti. Kirliliğin hat safhada olduğunu belirten Karaca, ailesi ile birlikte içtiği sudan yaklaşık olarak 1 milyon Sakaryalının içtiğine değindi.

Atıkların doğaya ne kadar zarar vermiş olduğunu göstermek istedik
Sapanca Gölü’ndeki atıkları gün yüzüne çıkartmak ve çevreye atılan atıkların doğaya verdiği zararı gösterebilmek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Tüplü Dalış Eğitmeni Samet Karaca, “Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliğinde Sapanca Gölü’nde dip temizliği yapmaya karar verdik. 23 gündür dip temizliği yapıyoruz, burada gönüllü dalıcılar olarak, Sapanca Gölü’ndeki atıkları gün yüzüne çıkartmak istedik. Bizim amacımız burada dip temizliğinin ve çevreye atılan atıkların doğaya ne kadar zarar vermiş olduğunu göstermek. Bugünde bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Göle gelen insanların göle atıklarını değil, sadece güzel hatıralarını bırakmalarını istiyoruz. Çünkü Sapanca Gölü, Dünya’da içilebilir nadir su kaynaklarından bir tanesi. Ben ve ailem bu gölden su içiyoruz ve Sakarya’da yaklaşık 1 milyon insan bu gölden su içmeye çalışıyor. Şuan gölün dip görüşü çok zayıf, görüşü baya kaybetmiş durumdayız. Ama elimizden geldiğince çöpleri toplamaya çalıştık” dedi.

Burası en temiz kıyılardan bir tanesi
Temizledikleri kıyının, gölün en temiz kıyılarından birisi olduğunu ifade eden Karaca, “2008 yılından beri Sapanca Gölü’nde dalış yapıyoruz. Burada eğitim alan arkadaşlarımızın hepsine diyoruz ki eğitimin yanı sıra gölden her çıkan bir çöp çıkarmak zorunda. Sağ olsun arkadaşlarımızda her dalış sonrası gölden çöp çıkararak kenarı bırakıyor. Bugün bunu daha detaylı ve kapsamlı bir şekilde yapmaya karar verdik. Burası aslında gölün en temiz kıyılarından bir tanesi çünkü sürekli temizleniyor. Ama karşı kıyılar veya gölün herhangi bir başka kıyısına gitsek bizim orayı temizlememiz minimum 3 ayımızı alır, çünkü gerçekten çok kirli. Bu temizlenmiş yani temiz hali” diye konuştu.

Televizyondan, kanepeye varana kadar birçok atık çıkartıldı
Vatandaşlardan Sapanca Gölü’nde atıklarını değil sadece güzel hatıralarını bırakmalarını istediklerini belirten Karaca, “Sandalye, şişeler, masa, televizyon, kanepe, ayakkabı, iç çamaşırı ve mangal gibi atıklar çıktı şuanda. Bunların hepsi buraya gelen piknikçi veya yolu kullanan insanların atıkları. Bu atıklar gölde kesinlikle kaybolmuyor, aşağıya çöküyor ve biz bu suları içiyoruz. Burası bizi içme suyu kaynağımız ve Dünya’da sayılı nadir göllerden bir tanesi tatlı su kaynakları açısından, insanlarda Sapanca Gölü’nde atıklarını değil sadece güzel hatıralarını bırakmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Millet Bahçesi törenle açıldı
YEREL HABERLER Millet Bahçesi törenle açıldı
Çoban köpeklerinin yaraladığı yavru kurt, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Çoban köpeklerinin yaraladığı yavru kurt, tedaviye ...
Serdivan AVM’de hijyen takımı kuruldu
YEREL HABERLER Serdivan AVM’de hijyen takımı kuruldu
Karantinaya alınan mahallede ihtiyaçları 'Vefa' ekipleri karşılıyor
YEREL HABERLER Karantinaya alınan mahallede ihtiyaçları 'Vefa' ...
Hastanenin korkuluğuna bıraktığı atkısı dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Hastanenin korkuluğuna bıraktığı atkısı dezenfekte ...
(Özel) Test sonucunun pozitif olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişindeki duvara böyle bırakmış Korona virüs test sonucu otobüs yolculuğunda öğrenilen yaşlı kadının hastaneye getirildiği anlar kamerada Yaşlı kadının öperek bahşiş verdiği muavin kadını hastaneye getirerek, eşyalarını hiçbir önlem almadan taşımış Diyarbakır yolculuğu Sakarya’da son bulan kadının hastanedeki tedavisi sürerken, boynundaki atkısını bıraktığı bölge dezenfekte edildi
YEREL HABERLER (Özel) Test sonucunun pozitif olduğunu bilmesine ...
Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi Sakarya’da mobilyacılar çarşısında çıkan yangın paniğe neden oldu İş yeri çalışanı Abdullah Kurt: "Bende nasıl olduğunu anlayamadım yani bağrışmalar üzerine dışarıya çıktım"
YEREL HABERLER Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan ...
Hendek’e yeni çöp kamyonu alındı
YEREL HABERLER Hendek’e yeni çöp kamyonu alındı
Serdivan’dan kan bağışına tam destek
YEREL HABERLER Serdivan’dan kan bağışına tam destek
Sınav Koordinasyon Kurulu Rektör Savaşan başkanlığında toplandı
YEREL HABERLER Sınav Koordinasyon Kurulu Rektör Savaşan ...
Rüzgar Enerji Santralinde korkunç kaza: 1 ölü Kontrolden çıkarak takla atan iş makinesi altında kalan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Rüzgar Enerji Santralinde korkunç kaza: 1 ...
Kavşakta 5 araç çarpıştı, mısır taneleri kamyondan yola saçıldı
YEREL HABERLER Kavşakta 5 araç çarpıştı, mısır taneleri kamyondan ...
Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde kaza: 1 ölü Manevra yapan 2 aracın arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti Sağlık ve itfaiye ekiplerinin 40 dakikalık kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde kaza: 1 ...
Sakarya’da, D-100 karayolunu kilitleyen 5 araçlık zincirleme trafik kazası Meydana gelen zincirleme kazada yola savrulan mısırları toplayarak çuvallara koydular 5 aracın karıştığı kazada kilometrelerce kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Sakarya’da, D-100 karayolunu kilitleyen 5 araçlık ...
Şantiyede, araçların arasında kalan işçi öldü
YEREL HABERLER Şantiyede, araçların arasında kalan işçi öldü
Kendilerini polis olarak tanıttı vatandaşı 188 bin TL dolandırdı Dolandırıcı şahıslardan 3’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Kendilerini polis olarak tanıttı vatandaşı 188 bin TL ...
Sakarya’da şeker görünümlü uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya’da şeker görünümlü uyuşturucu hap ele ...
FETÖ yalanıyla 188 bin TL dolandırıldı
YEREL HABERLER FETÖ yalanıyla 188 bin TL dolandırıldı
Sapanca´da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Sapanca´da uyuşturucu operasyonu
Yolda Kovid-19 olduğunu öğrendi, yolcu otobüsüyle hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER Yolda Kovid-19 olduğunu öğrendi, yolcu otobüsüyle ...
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolcuğa çıkınca olanlar oldu İstanbul’dan Diyarbakır’a giderken test sonucu otobüste öğrenilen kadın Sakarya’da hastaneye kaldırıldı Yola devam eden otobüs ise Bolu’da karantinaya alınacak
YEREL HABERLER Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolcuğa çıkınca ...
Polis ekipleri çocuklarla oyun oynadı
YEREL HABERLER Polis ekipleri çocuklarla oyun oynadı
Sokağa çıkan çocuklar polislerle oynadı
YEREL HABERLER Sokağa çıkan çocuklar polislerle oynadı
Serdivan’da normalleşmenin ilk haftasında pazar yerleri denetlendi
YEREL HABERLER Serdivan’da normalleşmenin ilk haftasında pazar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X