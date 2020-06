Sakarya’nın içme su kaynağı olan Sapanca Gölü’ne, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak adına dalış yapılarak temizlik yapıldı. Gölden, adeta bir evin malzeme ihtiyacını karşılayacak atıkların çıkması şaşkınlık oluşturdu.

Dünya’nın suyu içilebilir nadir gölleri arasında bulunan Sapanca gölü içme suyu bakımından Sakarya’nın tamamını ve Kocaeli’nin bir bölümünü sağlıyor. Gölü besleyen birçok dereden su yerine adeta çöp akarken gölün dip kısımları ise vatandaşların duyarsızlığı neticesinde birçok materyallere ev sahipliği yapıyor. Pet şişe, metal atık, kullanılmış tarım ilacı kutusu ve evsel çöpler, içme suyu olarak kullanılan gölün dip kısımlarından çıkartılırken insanların akıllarına korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirlerin dışında içme suyundan gelen tehlikeye karşı nasıl önlem alınmalı sorusunu getiriyor.

İçme suyu olarak kullanılan Sapanca Gölü adeta ikinci el dükkanına dönüşürken içinden çıkanlar ise görenleri şoke etti. Kanepesinden televizyonuna her türlü eşyanın atıldığı göl 5 Haziran Dünya Çevre Gününde gönüllü dalgıçlar tarafından temizlendi. Serdivan ilçesi Esentepe Mahallesi mevki'inde bulunan göl kıyısında gönüllü dalgıçlar tarafından temizlenmeye çalışan gölün içinden araç lastiği, televizyon soda şişeleri, piknik malzemeleri gibi birçok materyal çıktı. Sapanca Gölünün en temiz kıyılarından birisi olarak bilinen bölgede dalış yaparak çıkardıkları materyalleri gören Tüplü Dalış Eğitmeni Samet Karaca, bölgenin diğer kısımlarında durumun nasıl olduğunu tahmin bile edemediğini belirtti. Kirliliğin hat safhada olduğunu belirten Karaca, ailesi ile birlikte içtiği sudan yaklaşık olarak 1 milyon Sakaryalının içtiğine değindi.



Atıkların doğaya ne kadar zarar vermiş olduğunu göstermek istedik

Sapanca Gölü’ndeki atıkları gün yüzüne çıkartmak ve çevreye atılan atıkların doğaya verdiği zararı gösterebilmek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyleyen Tüplü Dalış Eğitmeni Samet Karaca, “Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliğinde Sapanca Gölü’nde dip temizliği yapmaya karar verdik. 23 gündür dip temizliği yapıyoruz, burada gönüllü dalıcılar olarak, Sapanca Gölü’ndeki atıkları gün yüzüne çıkartmak istedik. Bizim amacımız burada dip temizliğinin ve çevreye atılan atıkların doğaya ne kadar zarar vermiş olduğunu göstermek. Bugünde bunun çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Göle gelen insanların göle atıklarını değil, sadece güzel hatıralarını bırakmalarını istiyoruz. Çünkü Sapanca Gölü, Dünya’da içilebilir nadir su kaynaklarından bir tanesi. Ben ve ailem bu gölden su içiyoruz ve Sakarya’da yaklaşık 1 milyon insan bu gölden su içmeye çalışıyor. Şuan gölün dip görüşü çok zayıf, görüşü baya kaybetmiş durumdayız. Ama elimizden geldiğince çöpleri toplamaya çalıştık” dedi.



Burası en temiz kıyılardan bir tanesi

Temizledikleri kıyının, gölün en temiz kıyılarından birisi olduğunu ifade eden Karaca, “2008 yılından beri Sapanca Gölü’nde dalış yapıyoruz. Burada eğitim alan arkadaşlarımızın hepsine diyoruz ki eğitimin yanı sıra gölden her çıkan bir çöp çıkarmak zorunda. Sağ olsun arkadaşlarımızda her dalış sonrası gölden çöp çıkararak kenarı bırakıyor. Bugün bunu daha detaylı ve kapsamlı bir şekilde yapmaya karar verdik. Burası aslında gölün en temiz kıyılarından bir tanesi çünkü sürekli temizleniyor. Ama karşı kıyılar veya gölün herhangi bir başka kıyısına gitsek bizim orayı temizlememiz minimum 3 ayımızı alır, çünkü gerçekten çok kirli. Bu temizlenmiş yani temiz hali” diye konuştu.



Televizyondan, kanepeye varana kadar birçok atık çıkartıldı

Vatandaşlardan Sapanca Gölü’nde atıklarını değil sadece güzel hatıralarını bırakmalarını istediklerini belirten Karaca, “Sandalye, şişeler, masa, televizyon, kanepe, ayakkabı, iç çamaşırı ve mangal gibi atıklar çıktı şuanda. Bunların hepsi buraya gelen piknikçi veya yolu kullanan insanların atıkları. Bu atıklar gölde kesinlikle kaybolmuyor, aşağıya çöküyor ve biz bu suları içiyoruz. Burası bizi içme suyu kaynağımız ve Dünya’da sayılı nadir göllerden bir tanesi tatlı su kaynakları açısından, insanlarda Sapanca Gölü’nde atıklarını değil sadece güzel hatıralarını bırakmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.