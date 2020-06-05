Millet Bahçesi törenle açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Millet Bahçesi törenle açıldı

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan Sakarya'da ki Millet Bahçesi törenle hizmete açıldı.

Millet Bahçesi törenle açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kurulan Sakarya'da ki Millet Bahçesi törenle hizmete açıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından müjdelenen ve Sakaryaspor Eski Stadyumu arazisi üzerine yapılan 62 bin 773 metrekare alanda kurulan Millet Bahçesi törenle hizmete açıldı. Açılışa Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe belediye başkanları, oda temsilcileri, bürokratlar katıldı. Ankara Kültür Merkezi’nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan ve Sakarya Millet Bahçesi’nin de aralarında bulunduğu 10 Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştirmiş oldu.

Sakarya’mızın güzelliğine güzellik katacak
5 Haziran Dünya Çevre gününde şehre nefes katacak bir Millet Bahçesi’nin açılışını gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Millet Bahçesi’nin ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu güzel bahçenin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, milletvekillerimize, TOKİ yetkililerine, çalışanlara ve kadirşinas milletimize teşekkür ediyorum. Toplamda 62 bin 773 metrekare alanda kurulan Millet Bahçemiz, şehrimizin görünümüne yeni bir hüviyet kazandırdı. İçerisinde Millet Kıraathanesi, Yeşilay Kafe, seyir kulesi, seyir terası, gölet, yansıma havuzu, yürüyüş yolları, mescit ve idari binalardan oluşan Millet Bahçesi, şehrimizin sosyal hayatına yeni bir soluk getirecek. İnşallah Sakarya’mız, Millet bahçesiyle güzelliğine güzellik katacak” dedi.

Yeşilin şehri Sakarya
Sakarya’nın yeşiline ve toprağına çok önem verdiklerini belirten Başkan Yüce, “Sakarya’mız doğası ile yeşili ve mavisi ile doğal güzellikleri ile ülkemizin en güzel şehirlerinden birisidir. Şehrimiz; iklimiyle, yetiştirilen farklı ürünleriyle, havasıyla, doğasıyla, kültür çeşitliliğiyle yüksek potansiyele sahip. Biz de şehrimizdeki potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Şehrimize vizyon katacak projeleri, tüm dünyada öne çıkabileceğimiz alanlarda yaptığımız çalışmaları bir bir hayata geçiriyoruz. Tarımsal üretimde Sakarya’yı yüksek noktalara getirmek en büyük hedefimiz. Bu konuda adımlarımızı atıyoruz” diye konuştu.

Var gücümüzle çalışıyoruz
Başkan Yüce sözlerinin devamında, “Alandüzü’nde 40 hektarlık bir alana endüstriyel kenevir ekimini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde kenevir üretimi ile ilgili bir buluşma gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz günlerde Melen Botanik Vadisi ile ilgili bir protokol imzaladık. Vadide üreteceğimiz ürünlerin 10 yıl boyunca satışını garanti altına aldık. Melen Botanik Vadisi içerinde bulunan bitki çeşitliliği ile, yürüyüş yolları ile, hem tıp hem de gıda sektöründe kullanılacak olan arıcılık faaliyetleri ile kısa zamanda Cennet Vadisi olacak. Ayrıca kurmayı planladığımız çikolata fabrikası ve Mısırözü yağı fabrikası için adımlarımızı hızlandırdık. Görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Şehrimiz için en iyisini en güzel şekilde yapmanın mücadelesi ve gayreti içerisindeyiz. Sakarya’mızın yeşilini daha yeşil, doğasını daha güzel, turizmini daha aktif, sanayisini daha gelişmiş hale getirmek, hemşehrilerimizi, Sakarya’da yaşayan vatandaşlarımızı mutlu etmek, şehrimizi ülkemizin değil dünyanın en yaşanılabilir şehirlerinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Şehrimize hayırlı olsun
AK Parti Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ise yaptığı konuşmada, “Korona virüs salgınında ülkemiz Cumhurbaşkanı’mızın önderliğinde büyük bir başarı hikayesi ortaya koydu. Dünyanın en güçlü devletleri yardım beklerken ülkemiz Afrika’da, Asya’da 100’ü aşkın ülkeye yardım gönderdi. Yeni normalleşme dönemine girdik. Maske kullanmak çok önemli bu süreçte. Hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimizin sağlığını korumak için maske takalım. Millet Bahçesi ise hem alanının genişliği hem de yeşillinin fazlalığı ile güzel bir bahçe oldu. Hepimizin anısının geçtiği Çark Mesire ve Sakarya Stadyumu’nun arazisi üzerine yapılan bu bahçede artık yeni anılar biriktirecek, ailelerimizle ve sevdiklerimizle yeşilin içinde güzel dakikalar geçireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür eder, şehrimize hayırlı olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

Sakarya’ya zenginlik katacak
Vali Ahmet Hamdi Nayir yaptığı açıklamada, “Çevre bizim her şeyimiz, çevre insanımızı, ülkemizi ilgilendiren en önemli hususlardan biri, çevre bizim geçmişimiz, çevre bizim geleceğimiz, çevre bizim kültürümüz, çevre bizim sağlığımız, çevre bizim tarımımız, çevre bizim ekonomimiz. Bu kadar önemli bir günde çevreye ait bir değeri kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu alanı Sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesiyle ilimiz kazanmış oldu. İnanıyorum ki bu değerler insanımız için, geleceğimiz için, çevre için önemli bir etki oluşturacaktır, ilimize zenginlik katacaktır, ilimizin güzelliğine, yeşilliğine, doğasına ayrı bir güzellik katacaktır. Ben emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olmak üzere, TOKİ yetkililerine, Büyükşehir Belediyesi yetkililerine ve burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum, ilimize hayırlı, uğurlu olsun diyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Burası ikinci el dükkanı değil içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü İçme suyu kaynağından çıkan malzemeler ile adeta bir ev döşenebilir Kanepesinden televizyonuna her türlü eşyanın atıldığı göl işte böyle temizlendi İçme suyu olarak kullanılan Sapanca Gölünden çıkanlar görenleri şoke etti Tüplü dalış eğitmeni Samet Karaca, “Gölden masa, televizyon, kanepe, ayakkabı, iç çamaşırı ve mangal gibi atıklar çıktı şuanda”
YEREL HABERLER Burası ikinci el dükkanı değil içme suyu kaynağı olan ...
Çoban köpeklerinin yaraladığı yavru kurt, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Çoban köpeklerinin yaraladığı yavru kurt, tedaviye ...
Serdivan AVM’de hijyen takımı kuruldu
YEREL HABERLER Serdivan AVM’de hijyen takımı kuruldu
Karantinaya alınan mahallede ihtiyaçları 'Vefa' ekipleri karşılıyor
YEREL HABERLER Karantinaya alınan mahallede ihtiyaçları 'Vefa' ...
Hastanenin korkuluğuna bıraktığı atkısı dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Hastanenin korkuluğuna bıraktığı atkısı dezenfekte ...
(Özel) Test sonucunun pozitif olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişindeki duvara böyle bırakmış Korona virüs test sonucu otobüs yolculuğunda öğrenilen yaşlı kadının hastaneye getirildiği anlar kamerada Yaşlı kadının öperek bahşiş verdiği muavin kadını hastaneye getirerek, eşyalarını hiçbir önlem almadan taşımış Diyarbakır yolculuğu Sakarya’da son bulan kadının hastanedeki tedavisi sürerken, boynundaki atkısını bıraktığı bölge dezenfekte edildi
YEREL HABERLER (Özel) Test sonucunun pozitif olduğunu bilmesine ...
Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan çalışanı ise gözü yaşlı izledi Sakarya’da mobilyacılar çarşısında çıkan yangın paniğe neden oldu İş yeri çalışanı Abdullah Kurt: "Bende nasıl olduğunu anlayamadım yani bağrışmalar üzerine dışarıya çıktım"
YEREL HABERLER Yangını çevredeki vatandaşlar film gibi, dükkan ...
Hendek’e yeni çöp kamyonu alındı
YEREL HABERLER Hendek’e yeni çöp kamyonu alındı
Serdivan’dan kan bağışına tam destek
YEREL HABERLER Serdivan’dan kan bağışına tam destek
Sınav Koordinasyon Kurulu Rektör Savaşan başkanlığında toplandı
YEREL HABERLER Sınav Koordinasyon Kurulu Rektör Savaşan ...
Rüzgar Enerji Santralinde korkunç kaza: 1 ölü Kontrolden çıkarak takla atan iş makinesi altında kalan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Rüzgar Enerji Santralinde korkunç kaza: 1 ...
Kavşakta 5 araç çarpıştı, mısır taneleri kamyondan yola saçıldı
YEREL HABERLER Kavşakta 5 araç çarpıştı, mısır taneleri kamyondan ...
Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde kaza: 1 ölü Manevra yapan 2 aracın arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti Sağlık ve itfaiye ekiplerinin 40 dakikalık kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinde kaza: 1 ...
Sakarya’da, D-100 karayolunu kilitleyen 5 araçlık zincirleme trafik kazası Meydana gelen zincirleme kazada yola savrulan mısırları toplayarak çuvallara koydular 5 aracın karıştığı kazada kilometrelerce kuyruklar oluştu
YEREL HABERLER Sakarya’da, D-100 karayolunu kilitleyen 5 araçlık ...
Şantiyede, araçların arasında kalan işçi öldü
YEREL HABERLER Şantiyede, araçların arasında kalan işçi öldü
Kendilerini polis olarak tanıttı vatandaşı 188 bin TL dolandırdı Dolandırıcı şahıslardan 3’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Kendilerini polis olarak tanıttı vatandaşı 188 bin TL ...
Sakarya’da şeker görünümlü uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Sakarya’da şeker görünümlü uyuşturucu hap ele ...
FETÖ yalanıyla 188 bin TL dolandırıldı
YEREL HABERLER FETÖ yalanıyla 188 bin TL dolandırıldı
Sapanca´da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Sapanca´da uyuşturucu operasyonu
Yolda Kovid-19 olduğunu öğrendi, yolcu otobüsüyle hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER Yolda Kovid-19 olduğunu öğrendi, yolcu otobüsüyle ...
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolcuğa çıkınca olanlar oldu İstanbul’dan Diyarbakır’a giderken test sonucu otobüste öğrenilen kadın Sakarya’da hastaneye kaldırıldı Yola devam eden otobüs ise Bolu’da karantinaya alınacak
YEREL HABERLER Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolcuğa çıkınca ...
Polis ekipleri çocuklarla oyun oynadı
YEREL HABERLER Polis ekipleri çocuklarla oyun oynadı
Sokağa çıkan çocuklar polislerle oynadı
YEREL HABERLER Sokağa çıkan çocuklar polislerle oynadı
Serdivan’da normalleşmenin ilk haftasında pazar yerleri denetlendi
YEREL HABERLER Serdivan’da normalleşmenin ilk haftasında pazar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X