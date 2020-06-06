Huzur evi sakinlerine bocce sahası kuruldu

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Melek Nişancı Huzurevi sakinlerinin yorulmadan spor yapabilmelerine imkan sağlayan Bocce sahasının tamamlanarak hizmete açıldığını söyledi.

Hendek Belediyesi tarafından Melek Nişancı Huzurevinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından özel olarak seçilen ‘Bocce’ sporunun yapılması için 200 metrekarelik bir alanda bocce sahası inşa edildi. Hendek Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından tamamlanarak hizmete sunulan bocce sahasında uzay çatı çelik konstrüksiyon sistemi kuruldu. Tek kulvardan oluşacak şekilde oluşturulan bocce sahasında oturma ve seyirci alanı düzenlemeleri ile çevre düzenlemesi yapıldı. Kilitli parke, bordür ve engelsiz bir ulaşım için yaşlılarımıza rahat ve güzel bir ortam sunuldu. Projenin tamamlanmasıyla birlikte huzur evi sakinleri çok mutlu oldu.



Hayalimiz gerçek oldu

67 yıllık hayallerinin gerçek olduğunu söyleyen Melek Nişancı Huzurevi Müdürü F. Nurdan Avcı yaptığı açıklamada, “Belediyemiz tarafından yaptırılan Bocce sahasında yaşlılarımız sporlarını icra ediyor. Pandemi sürecinde sahamızın olması yaşlılarımızın vakitlerini değerlendirmesini sağladı. 60 yaş üstü huzur liginin olduğu bocce; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından organize ediliyor. Bizde bu ligde diğer huzur evleriyle birlikte yarışıyoruz. Sahamız olmadığı için sıkıntı yaşıyorduk. Bundan sonraki süreçte inşallah şampiyonluklar bizi bekliyor. Yaşlılarımızın motivasyonu da çok yüksek. Başkamıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.



Başkan Babaoğlu’na teşekkür

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu’na teşekkür eden huzur evi sakinleri ise, “Belediyemizin katkılarıyla artık bir sahamız var. Bundan sonrası bize ait diyoruz ve bocce huzur liginde bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Bocce bizim için huzur evleri arasında milli bir spordur. Yorulmadan, efor sarf etmeden, zorluk çekmeden yapılan bu sporu bütün yaşlılara tavsiye ediyoruz. Zorlanmadan hareket ederek egzersiz yapıyoruz. Bizim sahamız olmadığı için buna yapacak imkanda yoktu. Bize bu tesisi yapanlara çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.



Yaşlılar başımızın tacıdır

Bocce oyun sahasının Huzurevine ve Hendek’e hayırlı olmasını dileyen Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise, “Bakanlık tarafından yaşlıların spor yoluyla fiziksel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla sakatlanma riski içermeyen Bocce sporunun önemini biliyoruz. Bu eksikliği gördüğüm anda, gelen talepler doğrultusunda da ekiplere talimatı verdim ve kısa sürede proje tamamlandı. Takım ruhuyla hareket eden yaşlılarımız, bir yandan sosyalleşirken diğer yandan risk içermeyen hareketler sayesinde zinde kalıyor. Huzurevi sakinlerimiz için oluşturulan bu alanda güzel vakit geçirmelerini ve bocce liginde başarılar diliyorum. Eli öpülesi yaşlılarımız başımızın tacıdır. Huzurevi sakinleri için desteklerini esirgemeyen Uzay San firmasına ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Her alanda destek ve işbirliğimiz sürecek” şeklinde konuştu.

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