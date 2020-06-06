Memleketlerine giderken kazada ölen çift, toprağa verildi

<br>Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)TRABZON'a giderken Giresun´da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden Kemal-Ayşe Demirci çifti, Sakarya´nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.<br>Giresun´un Tirebolu ilçesinde dün meydana gelen kazada, lastiği patlayan hafif ticari araç, emniyet şeridinde duran TIR´a arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Kemal Demirci ile beraberinde bulunan eşi Ayşe Demirci yaşamlarını kaybetti.<br>Memleketleri Trabzon´a giderken kaza yaptıkları öğrenilen Demirci çifti, Sakarya´nın Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi´ndeki evlerinin önünde helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU<br>2020-06-06 15:17:31<br>
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