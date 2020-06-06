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Memleketlerine giderken kazada ölen çift, toprağa verildi

DHA

Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)TRABZON'a giderken Giresun´da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden Kemal-Ayşe Demirci çifti, Sakarya´nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi. Giresun´un Tirebolu ilçesinde dün meydana gelen kazada, lastiği patlayan hafif ticari araç, emniyet şeridinde duran TIR´a arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Kemal Demirci ile beraberinde bulunan eşi Ayşe Demirci yaşamlarını kaybetti. Memleketleri Trabzon´a giderken kaza yaptıkları öğrenilen Demirci çifti, Sakarya´nın Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi´ndeki evlerinin önünde helallik alınmasının...

Memleketlerine giderken kazada ölen çift, toprağa verildi

<br>Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)TRABZON'a giderken Giresun´da geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybeden Kemal-Ayşe Demirci çifti, Sakarya´nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.<br>Giresun´un Tirebolu ilçesinde dün meydana gelen kazada, lastiği patlayan hafif ticari araç, emniyet şeridinde duran TIR´a arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Kemal Demirci ile beraberinde bulunan eşi Ayşe Demirci yaşamlarını kaybetti.<br>Memleketleri Trabzon´a giderken kaza yaptıkları öğrenilen Demirci çifti, Sakarya´nın Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi´ndeki evlerinin önünde helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU<br>2020-06-06 15:17:31<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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