Evde kendini asarak intihar etti

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<br>Ramiz Kaan OKTAR/GEYVE(Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Geyve ilçesinde, Kaan Güngör (25) evde yalnız olduğu sırada kendini iple tavana asarak intihar etti.<br>Geyve ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi´nde ailesiyle birlikte yaşayan Kaan Güngör, bugün evde yalnız olduğu sırada kendini iple tavana asarak intihar etti. Eve gelen yakınları, Kaan Güngör'ü aşağı indirerek, 112 Acil´e haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi Kaan Güngör´ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-06-06 17:31:15<br>

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