Sapanca sahili boş kaldı

<br>Ramiz Kaan OKTAR/SAPANCA(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesi, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının iptal olmasına rağmen boş kaldı. Pandemi süreci sonrası tüm hazırlıklarını tamamladıklarını belirten esnaf, yerli turistin gelmesini beklediklerini söyledi.<br>İstanbul başta olmak üzere Kocaeli ve Bursa´ya da yakınlığının yanı sıra yeşil doğası ve eşsiz manzarasıyla ilgi odağı olan Sapanca, sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesine rağmen vatandaşlardan ilgi görmedi. Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan dükkanlarını açan ve tüm hazırlıklarını yapan esnaf hafta sonu olmasına rağmen sahilin boş kalmasına şaşırdı. <br>Sapanca Sahili üzerinde işletmecilik yapan Emrah Kırlı, "Pandemi sürecinde zaten tüm esnafımızın dükkanı kapalıydı. Bugünden itibaren esnaflarımız dükkanları açmaya başladı. Uzun süredir Arap turistlerin ilgi odağı olan Sapanca´dan yerli turist biraz ayağını kesti. Havaalanları kapalı olduğu için Arap Turistler gelmiyor, yerli de gelmeyince sahil boş kaldı" dedi. <br>Esnaf İsa Gülçin ise, "Dükkanları açtık, tüm önlemleri aldık ve vatandaşların gelmesini bekliyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Sapanca Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-06-06 17:35:39<br>
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