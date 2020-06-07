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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ERAKOM’da yeni normal hayat dönemi

İHA

Erenler Belediyesi Aile Koruma Merkezi'nde (ERAKOM) Yeni Normal Hayata geçiş ile birlikte yüz yüze görüşmeler başladı.

ERAKOM’da yeni normal hayat dönemi

Erenler Belediyesi Aile Koruma Merkezi’nde (ERAKOM) Yeni Normal Hayata geçiş ile birlikte yüz yüze görüşmeler başladı.
Erenler Belediyesi Aile Koruma Merkezi, genişletilmiş imkanlar ile profesyonel şekilde hizmet vermeye devam ediyor. İyileştirilmiş imkanları ile halkın hizmetine sunulan ERAKOM’da, bireylerin haklarının geliştirilmesi, sorunların çözümü konusunda alternatif sunulması ve toplumun kadın ve aile sorunları konusunda aydınlatılması amaçlanıyor. Korona virüs salgının ülkemizde görülmesi ile birlikte telekonferans ile görüntülü görüşme ile gerçekleşen seanslar Yeni Normal Hayata geçiş ile birlikte yeniden yüz yüze görüşme ile devam ediyor.
ERAKOM hakkında ayrıntılı bilgi veren Aile Danışmanı, Sosyolog Nermin Kuşçu, “Belediyemiz saha çalışmalarının yanı sıra sosyal çalışmalara da bir o kadar önem veriyor. Hayata geçirdiğimiz Erenler Aile Koruma Merkezi’nde (ERAKOM) 2020 yılı içerisinde geride kalan süreçte 300 vatandaşımız hizmet aldı. Gerek Çocuk Danışmanlık Hizmetleri olsun gerek Bireysel Psikolojik Destek olsun vatandaşlarımız ücretsiz olarak bu hizmetten faydalandı” dedi.
Sosyolog Nermin Kuşçu, sağlanan danışmanlık hizmeti sayesinde kişideki duyusal tepkileri, davranışları, ilişki problemlerini veya duygular olarak gösteren iç sıkıntılarını hafifletmeyi amaçladıklarını ifade ederek, “Aile danışmanlığının bireysel terapilerden en önemli farkı, bireyi tek başına ele almak yerine ailenin tümüne bir bütün olarak yaklaşmaktır. Bu nedenle ailenin bir bütün olarak ele alınması sorunların çözümünü de kolaylaştırmaktadır” diye konuştu.
Aile danışmanlığında seansların tek bir bireyle değil bireyin tüm aile üyeleri ile birlikte yürütüldüğüne vurgu yapan Nermin Kuşçu, “Aile terapisinde amaç bireyin iyileştirilmesi değil tüm aileye yardım ederek aileye sağlıklı bir yapı ve işlevsellik kazandırılmasıdır. Bu doğrultuda tek bir bireye değil tüm aileye yardım edilir, destek verilir. Bireydeki sorunun oluşumuna ve sürekliliğine katkıda bulunan aile etkileşimi ve yapısına ait sorunların çözümüne yardımcı olunur” şeklinde konuştu.

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