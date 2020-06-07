Sakarya'da 65 yaş ve üzeri parklara akın etti

<br>Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) SAKARYA´da, koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, 6 saatlik izinlerinde park ve çay bahçelerine gitti. <br>1 Haziran'da geçilen normalleşme süreciyle kaldırılan hafta sonu kısıtlamaları kapsamında diğer vatandaşlarla beraber ilk kez sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Millet Bahçesi, çay bahçeleri ve parkların yolunu tuttu. 65 yaş üzeri vatandaşlar parklarda yürüyüş yapıp, aile ve dostlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdi. Sıcak hava nedeniyle bunalanlar ise gölge alanlarda oturmayı tercih etti. Bazıları da arkadaşlarıyla beraber çay bahçelerinde oturup sohbet etti. Diğer kısıtlamalardan farklı olarak çay bahçeleri ve diğer işletmelerinin açık olmasından memnun olduklarını dile getiren ileri yaştaki vatandaşlar, serbestliğin artırılmasını ancak herkesin tedbirlere uyması gerektiğini söyledi. <br>DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ<br>2020-06-07 17:42:59<br>

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