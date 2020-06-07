Karasu'da denize giren 2 genç hayatını boğuldu

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<br>Güven HASBAŞ/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA´nın Karasu ilçesinde denize giren 2 genç, dalgaların arasında gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılan 2 genç hayatını kaybetti. <br>Karasu ilçesinde denize giren Bilal Zarife (23) ve Hamza Alasqhar (19) isimli Suriye uyruklu 2 genç, saat 19.00 sıralarında dalgaların kabarması sonucu gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye cankurtaran ve 112 Acil ekipleri geldi. 2 genç vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkartıldı. 112 Acil ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan 2 genç hayatını kaybetti. Olay sonrası aşırı dalga nadaniyle yapılan anonsun ardından vatandaşlar denizden çıkartıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ<br>2020-06-07 21:23:16<br>

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