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Sakarya’da korona virüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: “Gerekirse radikal kararlar alınabilir” Son 10 günde artışa geçen vaka sayısı sonrasında tedbirleri yeniden gözden geçirmek için toplandılar

İHA

Sakarya genelinde son 10 gün içerisinde yaşanan korona virüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek uyarılarda bulunan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, normalleşme sürecini içerisine alan yeni dönemde gerekli hassasiyet gösterilmeyerek, tedbirlere uyulmadığı durumda yeni radikal kararlar uygulamak zorunda kalabileceklerini açıkladı.

Sakarya’da korona virüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir: “Gerekirse radikal kararlar alınabilir” Son 10 günde artışa geçen vaka sayısı sonrasında tedbirleri yeniden gözden geçirmek için toplandılar

Sakarya genelinde son 10 gün içerisinde yaşanan korona virüs vaka sayılarındaki artışa dikkat çekerek uyarılarda bulunan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, normalleşme sürecini içerisine alan yeni dönemde gerekli hassasiyet gösterilmeyerek, tedbirlere uyulmadığı durumda yeni radikal kararlar uygulamak zorunda kalabileceklerini açıkladı.
“Kontrollü Sosyal Hayat” konusunda yapılan çalışmalar ile salgına karşı alınan ve alınacak tedbirlerin yeniden gözden geçirildiği toplantı, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve İl Sağlık Müdürü'nün katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda “Kontrollü Sosyal Hayat” adı verilen yeni döneme ilişkin durum değerlendirmesi yapıldı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü’nün salgının başlangıcından bugüne kadar şehir genelinde yapılan çalışmalar ve gelinen son noktaya dair bilgiler verdiği toplantıda, katılımcılar yeni döneme ilişkin alınması gereken tedbirlere dair görüş ve önerilerini aktardılar.

"Tedbirler daha etkin uygulanmalı"
Son zamanlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna yeterli hassasiyetin gösterilmediğine, bunun sonucunda da Sakarya genelinde vaka sayılarında artışlar yaşandığına dikkat çeken Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Salgın konusunda iyi bir noktaya gelmişken son 10 gün içerisinde hem Covid 19 testi pozitif çıkanların sayısında hem de bu hastalıktan hastanelerimizde yatanların sayısında artışlar gördüğümüz için durumu tekrar gözden geçirmek istedik. Mevcut alınmış önlemlerin daha da etkin bir şekilde uygulanması ve eğer varsa daha etkili önlemler alma konusunda görüş alışverişinde bulunmak istiyoruz" dedi.

"Gerekirse radikal kararlar alınabilir"
Normalleşme sürecinde gerekli hassasiyet gösterilmediği ve tedbirlere uyulmadığı takdirde yeni radikal kararları uygulamak zorunda kalabileceklerini açıklayan Vali Nayir, “Bu virüs salgınını en ağır şekilde yaşayan iller arasında bulunan Sakarya’da, alınan tedbirler ve denetimlerde gösterilen hassasiyetlerle çok büyük bir başarıya imza atmışken son zamanlarda artan vaka sayılarında, özellikle Ramazan Bayramında mesafe şartlarına uyulmadan aile bireylerinin bir araya gelmelerinin ve 1 Haziran itibariyle başlayan ‘Kontrollü Sosyal Hayat’ denilen bu yeni dönemdeki tedbirlerin uygulanmasında gevşemelerin etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu dönemde yeniden faaliyete geçen birçok iş alanı, 'Maske Kullanımı', 'Mesafe Şartlarına Uyum' ve 'El ve Çevre Temizliği' konularını daha da önemli hale getirdi. Normalleşme sürecini içerisine alan bu yeni dönemde gerekli hassasiyet gösterilmediği, tedbirlere uyulmadığı durumda yeni radikal kararları uygulamak zorunda kalabiliriz” diye konuştu.

"Kontrollü özgürlüklerden yanayız"
Tam bir normalleşme süreci yaşamak ve özlenen eski günlere kavuşabilmek için vatandaşların üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Nayir, “Bu yeni süreçte bizim olmazsa olmazlarımızdan birisi elbette ‘Maske’ kullanımını yaygınlaştırmak ve bu konuda denetim sürecini yoğunlaştırmak olmalıdır. Vatandaşlarımızın maskesiz sokağa çıkmamaları gerektiğinin bilinciyle hareket etmelerini ve maskeyi olması gerektiği gibi takma konusunda da duyarlı davranmalarını istiyoruz. Yalnızca ağzı kapatacak şekilde takılması çok da etkili olmayacaktır. Hem ağzımızı hem de burnumuzu kapatacak şekilde takmaya özen göstermeliyiz. ‘Sosyal Mesafe ve Hijyen’ konularında gerekli hassasiyetin gösterilmesi konusunda da taleplerimiz var. Eğer tam bir normalleşme süreci yaşamak ve yine o eski özlediğimiz günlere kavuşmak istiyorsak üzerimize düşen vatandaşlık görevlerini yerine getirmek zorundayız. Biz yasaklardan değil, daha da kontrollü özgürlüklerden yanayız. Her bir vatandaşımızın sağlığı bizim için aynı oranda öneme haizdir. İlimizde salgına karşı alınan tedbirleri ve çalışmaları yeniden gözden geçireceğiz, gerekirse yeni tedbirleri içeren kararları bir an önce alıp uygulayacağız. Tedbirlere uyulmadığı ve kararlara riayet edilmediği anlaşıldığında Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına uymamaktan 800 ile 3 bin 200 lira arasında idari para cezası uygulanabiliyor. Hatta başkalarının hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmekten o kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulup adli işlem de yapılabiliyor. Herkesin kurallara uymasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

"Son vaka iyileşene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"
Vatandaşların hem kendi sağlıkları hem de sevdikleri ve çevrelerindekilerin sağlıkları için daha duyarlı olması gerektiğini aktaran Vali Nayir, Sakarya’daki son vaka iyileşene kadar kararlılıkla mücadele edileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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