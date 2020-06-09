Dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs tutuklandı

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Sakarya’da bankaları kullanarak dolandırıcılık yapan ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya’da ‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası olan A.Ç., isimli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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