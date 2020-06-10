Sakarya´da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

<br>Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´da terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda Suriyeli 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı. <br>Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Erenler ve Serdivan ilçelerinde 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda M.K.M., H.İ., J.A.M. ile T.K.K. isimli 4 Suriye uyruklu yakalandı. Devam eden operasyon kapsamında M.K.M.´nin ağabeyi A.K.M.´nin daha önceden canlı bomba yeleği ile çekilmiş fotoğraflarına ulaşıldı. Adapazarı´nda gerçekleştirilen operasyonla A.K.M. de gözaltına alındı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.K.M., M.K.M. ve H.İ. tutuklandı, J.A.M.´ye ev hapsi cezası verildi. T.K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ<br>2020-06-10 11:55:19<br>
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