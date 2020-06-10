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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Alemdar, normalleşme sürecinde uygulamaları açıkladı

İHA

Normalleşme süreci kapsamında Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yaptıkları uygulamaları konusunda açıklamalarda bulundu.

Başkan Alemdar, normalleşme sürecinde uygulamaları açıkladı

Normalleşme süreci kapsamında Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, yaptıkları uygulamaları konusunda açıklamalarda bulundu.
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası normalleşme sürecine dair yaptığı açıklamalar kapsamında Serdivan’daki kontrollü sosyal hayat uygulamalarıyla ilgili detayları paylaştı. Normalleşme sürecin başından bu yana korona virüse karşı tedbirleri en üst düzeyde aldıklarını belirten Başkan Alemdar, “Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti ulaştırmanın yanı sıra onların sağlık noktasında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için pandemi süresince tüm imkanlarımızı seferber ettik. Çalışmalarımızın daha etkin ve daha hızlı yürütülmesi için oluşturduğumuz kriz masamızla, ilçemizin her noktasından vatandaşlarımızın tüm taleplerini yerine getirmeye gayret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz bu süreci çok iyi yönetti. Ekonomik bakımdan güçlü ülkelerin bile çalkalanarak zayıf kaldığı süreçte, ülkemiz hiçbir vatandaşını mağdur etmeyecek şekilde adımlar atarak önemli bir virajı geride bıraktı” dedi.
1 Haziran’da başlayan yeni döneme de değinen Başkan Alemdar, asla rehavete kapılmamak gerektiğini vurgulayarak, “Kontrollü sosyal hayat dönemi asla bir gevşeme, tedbirleri elden bırakma süreci değil. Yeni dönemin yeni normal şartlarına tüm vatandaşlar olarak hepimizin uyum sağlaması gerekiyor. Maske kullanımıyla, sosyal mesafeyle ve hijyen kurallarına uyarak günlük yaşantımıza devam etmeliyiz. Bu kurallar, bu alışkanlıklar ve pratiklerle bir müddet daha bu süreci birlikte yönetmek durumundayız. Önemli bir süreci geride bırakmış sayılırız ama yeni normalin de tam olarak ne olduğunu net bir şekilde görmemiz gerekiyor. Yani özellikle üç nokta; maske, mesafe ve temizlik konusunda gereken tedbirleri bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Devlet ve millet olarak kenetlendiğimizde üstesinden gelemeyeceğiz hiçbir güç yoktur” diye konuştu.
Kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Serdivan’daki bisiklet yollarını ve sosyal donatı alanlarını vatandaşların kullanımına hazır hale getirdiklerini belirten Alemdar, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla artık tüm kısıtlamaları kalkan; enerjileri ile bizleri de motive eden gençlerimizi de unutmadık. Parklarımızın yanı sıra bisiklet yollarımızı da dezenfekte ederek onlar için daha sağlıklı hale getirdik. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin de yeni alınan kararlar doğrultusunda sosyal hayatın içerisinde yer alabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu süreci de en hafif şekilde tamamen atlatarak daha fazla bir arada olacağız” şeklinde konuştu.

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