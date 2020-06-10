Sakarya’da freni boşalan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı Kazada babaanne hayatını kaybederken 10 yaşındaki torunu ve kamyon sürücüsü yaralandı Kaza sonrası hayatını kaybeden kadının yakınları sinir krizleri geçirdi Adeta savaş alanına dönen kaza yeri havadan görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya’da freni boşalan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı Kazada babaanne hayatını kaybederken 10 yaşındaki torunu ve kamyon sürücüsü yaralandı Kaza sonrası hayatını kaybeden kadının yakınları sinir krizleri geçirdi Adeta savaş alanına dönen kaza yeri havadan görüntülendi

İHA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde virajı alamayan ve freni boşalan sondaj kamyonu fındık bahçesi yanında bulunan eve girdi. Kazada babaanne kamyon altında kalarak hayatını kaybederken, 10 yaşındaki torunu ve araç sürücüsü de yaralandı. Adeta savaş alanına dönen olay yeri ise havadan da görüntülendi.

Sakarya’da freni boşalan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı Kazada babaanne hayatını kaybederken 10 yaşındaki torunu ve kamyon sürücüsü yaralandı Kaza sonrası hayatını kaybeden kadının yakınları sinir krizleri geçirdi Adeta savaş alanına dönen kaza yeri havadan görüntülendi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde virajı alamayan ve freni boşalan sondaj kamyonu fındık bahçesi yanında bulunan eve girdi. Kazada babaanne kamyon altında kalarak hayatını kaybederken, 10 yaşındaki torunu ve araç sürücüsü de yaralandı. Adeta savaş alanına dönen olay yeri ise havadan da görüntülendi.

Kaza, Hendek ilçesi Bayraktepe Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayraktepe Mahallesi'nde rampadan aşağıya doğru inen ve plakası henüz belirlenemeyen sondaj kamyonunun freni boşaldı. Freni boşalan kamyon virajı alamayınca fındık bahçesine girdi. Kamyonu durduramayan şoför fındık bahçesinin yanında bulunan evin duvarına çarparak durabildi. Kazayı gören çevre sakinleri durumu yetkililere haber verdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi (SAKE) ekipleri sevk edildi. Duvarı kırarak evin içerisine giren kamyonun altında kalan Ruhinaz Mutlu isimli kadın hayatını kaybederken, 10 yaşındaki torunu Elif Naz Mutlu ve ismi henüz öğrenilemeyen kamyon sürücüsü de yaralandı. Kaza sonrasında ekiplerce kurtarılan 2 yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyon altında kalan Ruhinaz Mutlu’nun cansız bedeni ise ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak morga kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden kadının yakınları sinir krizi geçirirken, adeta savaş alanına dönen olay yeri ise havadan da görüntülendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı  
YEREL HABERLER Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı  
Başkan Yüce: “Kenevir avantajı çok olan milli bir hazinedir” Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, kenevir bitkisi ekimine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Kenevir avantajı çok olan milli bir ...
Hendek Belediyesi Zabıta ekiplerinden market ve halı sahalara denetim
YEREL HABERLER Hendek Belediyesi Zabıta ekiplerinden market ve halı ...
Başkan Alemdar, normalleşme sürecinde uygulamaları açıkladı
YEREL HABERLER Başkan Alemdar, normalleşme sürecinde uygulamaları ...
Serdivan Belediyesi ekipleri esnafı bilgilendirmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Serdivan Belediyesi ekipleri esnafı bilgilendirmeye ...
Sepaş Enerji taksitli ödeme seçeneklerini genişletti Vatandaşlar evlerinden çıkmadan çağrı merkezi ve online işlemlerden hizmetten yararlanabilecek
YEREL HABERLER Sepaş Enerji taksitli ödeme seçeneklerini ...
SUBÜ’nün enerji verimliliği projesine AB’den destek
YEREL HABERLER SUBÜ’nün enerji verimliliği projesine AB’den destek
Canlı bomba yeleği ile çekilmiş fotoğrafı ele geçirilen şahıs tutuklandı Sakarya’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Canlı bomba yeleği ile çekilmiş fotoğrafı ele ...
Sakarya´da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Sakarya´da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
SAÜ Psikoloji Bölümü öğrenci alımına başlıyor
YEREL HABERLER SAÜ Psikoloji Bölümü öğrenci alımına başlıyor
Erenler de kentsel dönüşüm konutlarının satışı sürüyor
YEREL HABERLER Erenler de kentsel dönüşüm konutlarının satışı ...
12 ayda 70 kilo vererek şeker hastalığını yendi
YEREL HABERLER 12 ayda 70 kilo vererek şeker hastalığını yendi
Balık tutmak için gittiği dereye düşen 70 yaşındaki vatandaş boğuldu Mudurnu Deresi’nde bir günde 2’nci boğulma vakası
YEREL HABERLER Balık tutmak için gittiği dereye düşen 70 yaşındaki ...
Balığa gittiği dereye düşüp boğuldu
YEREL HABERLER Balığa gittiği dereye düşüp boğuldu
Oyun oynarken dereye düşen çocuğu annesi kurtardı
YEREL HABERLER Oyun oynarken dereye düşen çocuğu annesi kurtardı
Ambulansla kamyonet çarpıştı
YEREL HABERLER Ambulansla kamyonet çarpıştı
Ailesiyle piknik yapmaya giden 5 yaşındaki çocuk dereye düştü Akıntıya kapılan çocuğu ailesi suya atlayarak kurtardı Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
YEREL HABERLER Ailesiyle piknik yapmaya giden 5 yaşındaki çocuk ...
Devrilen ambulanstaki sağlık personeli vatandaş tarafından kurtarıldı Duble yolda ambulans ile Türk Telekom hizmet aracı çarpıştı: 1 sağlık çalışanı hafif yaralandı
YEREL HABERLER Devrilen ambulanstaki sağlık personeli vatandaş ...
Dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Dolandırıcılıktan kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs ...
Araba lastiği, tuvalet tabelası gibi atıklar gölden çıktı Dalgıçlar ve çevre gönülleri Sapanca gölünü temizledi
YEREL HABERLER Araba lastiği, tuvalet tabelası gibi atıklar gölden ...
Dünya’da her 7 yetişkin bireyden birinde böbrek yetersizliği var
YEREL HABERLER Dünya’da her 7 yetişkin bireyden birinde böbrek ...
Pazarda tanımadığı kişinin yumruklu saldırısında yaralandı
YEREL HABERLER Pazarda tanımadığı kişinin yumruklu saldırısında ...
Un yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Un yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı
TEM Otoyolunda un yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı Yaralı bulunduğu yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER TEM Otoyolunda un yüklü tır şarampole devrildi: 1 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X