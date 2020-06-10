Freni patlayan kamyon eve girdi: 1 ölü, 2 yaralı  

<br>Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya),(DHA) - SAKARYA´nın Hendek ilçesinde rampadan inerken freni boşalan sondaj kamyonu 2 evin duvarına çarptıktan sonra bir eve girdi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. <br>Kaza akşam saatlerinde, Hendek ilçesi Bayraktepe Mahallesi´nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen sondaj kamyonu, rampadan inerken, frenleri boşalınca hızı arttı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, 2 evin duvarına çarptıktan sonra bir evin içerisine girdi. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Kazada kamyonun altında kalan 1 kadın ve 1 kişi ile moloz yığınları altında kalan sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri aracın altında kalan 1 kadın ile araç içinde sıkışan sürücüyü çıkartmak için çalışma başlattı. Aracın altında kalan Ruhinaz Mutlu'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan kamyon sürücüsü araçtan çıkarıldı.<br>İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kamyon sürücüsü ile yaralanan kişi, 112 Acil ekipleri tarafından Hendek Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS<br>2020-06-10 20:49:08<br>
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