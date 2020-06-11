Şehit Kaymakam Safitürk´ün babası: Cezayı yetersiz buluyorum

<br>Ramiz Kaan OKTAR/ARİFİYE (Sakarya),(DHA)ŞEHİT Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk´ün babası Asım Safitürk, oğlunun şehit edilmesiyle ilgili davada sanıklara verilen cezayı az bulduğunu söyledi.<br>10 Kasım 2016´da Mardin´in Derik ilçesinde PKK´lı teröristlerce makamına konulan bombayla şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk´ün davasında sanık Şerif Mesutoğlu´na verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 28 yıl ceza ile Fikret Deniz´e verilen 5 yıllık ceza, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onandı. Şehit Kaymakam Safitürk´ün Sakarya´nın Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk, verilen cezanın az olduğunu söyledi.<br>Oğlunun makamında şehit edildiğini belirten Asım Safitürk, "Yargıtay´ın onayladığı cezayı adil bulmuyorum. Ben hukuksuzluğu Mardin´de buluyorum. Edindiğimiz bulgulara göre hukuk yerini bulmamıştır. 15 Temmuz´da şehit olan Ömer Halisdemir´in katilleri olan 5 kişiye 5 kez ağırlaştırılmış müebbet verilirken, benim çocuğum bir ilçede elinde silah yokken ve devleti temsil ederken makamında şehit edildi. Benim çocuğum böyle katledildi. Yetersiz buluyorum ben bu cezayı" dedi.<br>DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Arifiye Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-06-11 18:20:34<br>
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