Dereye uçan otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı

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<br>Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),(DHA)SAKARYA´nın Akyazı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan kadın sürücü tedaviye alındı.<br>Kaza, öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Karacasu Caddesi´nde meydana geldi. İ.A idaresindeki 67 LZ 735 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu Karacasu Deresi'ne uçtu. Kaza nedeniyle ters dönen aracın içinde sıkışan ve boğulma tehlikesi yaşayan kadını çevredeki vatandaşlar araçtan çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan İ.A.´ya ilk müdahalede bulundu. Akyazı Devlet Hastanesi´ne kaldırılan İ.A. tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Akyazı Nuri KURU<br>2020-06-11 18:27:09<br>

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