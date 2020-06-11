Çaldıkları malzemelerle pencereden atlarken suçüstü yakalandılar

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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir okuldan bilgisayar çalan 2 zanlı, pencereden atlayıp kaçmaya çalışırken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde görevli polis ekipleri gece devriyesi görevleri esnasında, bölgelerinde buluna bir ilkokulun penceresinin açık olduğunu gördü. Durum üzerine kontrol amaçlı okulun bahçesine giren ekipler, ellerinde 1 adet bilgisayar kasası, 1 adet bilgisayar ekranı ve bilgisayara ait aparatlar ile pencereden atlayan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Ele geçirilen malzemeler okul idaresine teslim edilirken, olayla alakalı yakalanan 2 şüpheli ise Sakarya İl Emniyet Müdürlüğündeki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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