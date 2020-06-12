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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simitçi, temizlediği silahının kazara ateş almasıyla vurularak öldü

DHA

Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI´nda, çalıştığı simit fırınında tabancasını temizlerken kendisini kazara vurduğu sanılan Süleyman Bakan (27), hayatını kaybetti. Semerciler Mahallesi Yamanlar Sokak´taki simit fırınında çalışan Süleyman Bakan, sabah saatlerinde, imalathane bölümünde kendisini karnından vurdu. Fırında çalışanların haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri, olay yerine sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Bakan´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bakan´ın cesedi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve...

Simitçi, temizlediği silahının kazara ateş almasıyla vurularak öldü

<br>Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI´nda, çalıştığı simit fırınında tabancasını temizlerken kendisini kazara vurduğu sanılan Süleyman Bakan (27), hayatını kaybetti.<br>Semerciler Mahallesi Yamanlar Sokak´taki simit fırınında çalışan Süleyman Bakan, sabah saatlerinde, imalathane bölümünde kendisini karnından vurdu. Fırında çalışanların haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri, olay yerine sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Bakan´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bakan´ın cesedi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü´nde bulunan otopsi merkezine götürüldü. Polis, yaptığı incelemede Süleyman Bakan´ın, tabancasını temizlerken silahın ateş alması sonucu kazara kendisini vurduğu ihtimali üzerinde durdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR<br>2020-06-12 10:45:42<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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