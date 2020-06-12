Erenler’de 8 mahallede doğalgaz çalışması başladı

Erenler ilçesinde 8 mahalleye doğalgaz verilmesi için ilk çalışma başlatıldı.

Erenler’de 8 kırsal mahallede doğalgaz için AGDAŞ çalışmalara başladı. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, AGDAŞ Genel Müdürü Kenan Demir, Belediye Başkan Yardımcıları Rahmi Şengül, Serkan Cerrahoğlu ve bölgedeki mahallelerin muhtarlarının eşliğinde gerçekleşen program ile ilk kazma vuruldu. Başkan Kılıç, 2020 yılı içerisinde Çaybaşıyeniköy, Tuapsalar, Şükriye, Hürriyet, Çaykışla, Sarıcalar, Şeyhköy ve Epçeller mahalleleri olmak üzere 8 kırsal mahallelerine doğal gazın ulaşacak olmasının mutluluklarını yaşadıklarını ifade etti.

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç seçimde söz verdiklerini belirterek, “Seçim döneminde bölgedeki hemşehrilerimizin talebi doğrultusunda 2020 yılı içerisinde doğalgaz için söz vermiştik ve bugün start verilen çalışma 2020 yılı içerisinde tamamlanacak. Bugün burada bu sözü gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. 8 Mahallemizi kapsayan doğal gaz çalışmasında yılbaşındaki planımız startın Mart ayının başında verilmesiydi fakat Covid19 ile birlikte yaşanan pandemi süreci nedeniyle 3 ay gibi bir süre ertelemek zorunda kaldık. AGDAŞ çalışmasına devam ederken bizde kazı sonrasında bozulan yollarda zaman kaybetmeden tadilat çalışmalarımızı da gerçekleştireceğiz. Erenlerimiz için çalışıyor, kalıcı hizmet ve eserler vermenin mücadelesini veriyoruz. Hemşehrilerimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

AGDAŞ Genel Müdürü Kenan Demir ise, “Ekiplerimiz çalışmalarına bugün itibari ile başladı. 8 mahalledeki yaşayan vatandaşlar için hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç’ın bu konuda emeği ve gayreti çok büyük. Amacımız Eylül ayında ilk gazın verilmesi ve 8 mahallede ise çalışmaların 2020 yılı içerisinde tamamlanması” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.