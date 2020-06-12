Ölen babalarının engelli aracını bağışladılar

<br>Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA'da bir süre önce hayatını kaybeden Mustafa Yaman´ın tekerlekli sandalyesi, çocukları tarafından şeker hastalığı nedeniyle bir bacağını kaybeden Necdet Sümer´e hediye edildi.<br>Kaynarca ilçesi Kızılcaali Mahallesi´nde yaşayan Necdet Sümer'in sağ bacağı, 5 yıl önce şeker hastalığı nedeniyle kesildi. Necdet Sümer, maddi imkansızlıklar nedeniyle alamadığı akülü sandalye için hayırseverlerden yardım istedi. Bir süre önce yaşamını yitiren Mustafa Yaman´ın çocukları, Necdet Sümer´e babalarının tekerlekli sandalyesini bağışlama kararı aldı. Aile, Kızılcaali Mahallesi Muhtarı Faik Çakar ile irtibata geçti. Muhtar Çakar da Serdivan ilçesinde yaşayan aileden teslim aldığı tekerlekli sandalyeyi Necdet Sümer´e teslim etti.<br>Akülü aracıyla gezen Necdet Sümer, "Serdivan ilçesinden akülü araç gönderdiler. Bu aracın sahibi Mustafa amca rahmetli olmuş, çocukları da bu aracı bize layık gördüler. Mustafa Amcaya Allah´tan rahmet dilerim, çocuklarına da teşekkür ederim bu aracı bana verdikleri için. Şimdi sosyal yaşantım düzeldi her yere gidebiliyorum" dedi.<br>Kızılcaali Muhtarı Faik Çakar da, "Aracı Necdet kardeşimize teslim ettik. Şimdi kahveye, camiye kolaylıkla gidebiliyor. Bu aracı bize gönderen Serdivan ilçesindeki Yaman ailesine teşekkür ederim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER<br>2020-06-12 12:40:04<br>
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