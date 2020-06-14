(Özel) Doktorlar tarafından hazırlanan bu albümün hikayesi çok konuşulacak Albüm ve konserlerin geliri salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu olarak aktarılacak Yarım kalan hikayelerini tamamlamak için 25 yıl sonra tekrardan yola çıkan doktorlardan anlamlı proje Kaybettikleri doktor arkadaşlarının bestelerinin unutulmaması için yıllar sonra tekrar buluştular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Doktorlar tarafından hazırlanan bu albümün hikayesi çok konuşulacak Albüm ve konserlerin geliri salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu olarak aktarılacak Yarım kalan hikayelerini tamamlamak için 25 yıl sonra tekrardan yola çıkan doktorlardan anlamlı proje Kaybettikleri doktor arkadaşlarının bestelerinin unutulmaması için yıllar sonra tekrar buluştular

İHA

(Özel) Doktorlar tarafından hazırlanan bu albümün hikayesi çok konuşulacak Albüm ve konserlerin geliri salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu olarak aktarılacak Yarım kalan hikayelerini tamamlamak için 25 yıl sonra tekrardan yola çıkan doktorlardan anlamlı proje Kaybettikleri doktor arkadaşlarının bestelerinin unutulmaması için yıllar sonra tekrar buluştular

Doktor arkadaşlarının hayatını kaybetmesi sonucu yarım kalan hikayelerini tamamlamak için yıllar sonra tekrardan yola çıkan ve tamamı hekimlerden oluşan müzik grubu tarafından yapılan şarkıların albüm ile konser gelirleri, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) aracılığıyla salgında yaşamlarını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu olarak aktarılacak.
Üniversite yıllarında birlikte müzik yaparak çok sayıda konser veren, mezuniyetleriyle birlikte dağılan ve tamamı doktorlardan oluşan müzik grubu çok anlamlı bir proje için yıllar sonra tekrardan bir araya geldi. Grup üyelerinin 25 yıl önce yeni başlayan hikayeleri, söz ile bestelerinin kendisine ait olan arkadaşlarının hayatını kaybetmesi sonucu yarım kalmıştı. Mezuniyetlerinden tam 25 yıl sonra 2017 yılında tekrardan grubu toparlamaya karar veren hekimler, o tarihten bu yana organ bağışına farkındalık kampanyası kapsamında çeşitli platformlarda konserler vererek organ bağışına dikkat çekti.
Tüm söz ve besteleri Dr. Mehmet Fatih Ercan’a ait olan şarkılardan oluşan albüm hazırlığı içerisindeyken Ercan’ın hayatını kaybetmesi sonucu yarım kalan ve tekrardan 2 yıl önce bu albümün çalışmalarına başlayan doktorlar, çok anlamlı bir projeye de imza attı. Antalya, İstanbul ve Sakarya illerinde ikamet eden grup üyeleri, yaklaşık 2 yıldır belli fedakarlıklar yapıp her hafta sonu Sapanca ilçesinde buluşarak, hayatını kaybeden arkadaşlarının hatırasını yaşatmak için albüm çalışmalarını sürdürdü. Doktorlardan oluşan ‘Grup Tremor’ tarafından hazırlanan ve 2020 yılı Mart ayında müzik severler ile buluşması planlanan albüm, korona virüs salgını nedeniyle ertelendi. Daha sonrasında söz ve besteleri yaşamını yitiren arkadaşlarına ait olan ve tamamlanan ‘Aşkın Türküsü’ albümü ile konserlerinden elde edilen gelirlerin tamamı Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) aracılığıyla, salgında yaşamlarını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu olarak aktarılacak.

23 yıl önce başlamış ve yarım kalmış bir albüm projesi
‘Grup Tremor’ üyelerinden olan ve İstanbul’da ikamet eden Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Levent Deniz, “Beyin cerrahı olarak uzun yıllardır hekimlik mesleğini icra ediyorum. Ayrıca hekimlerden oluşan bir grup olan, ‘Grup Tremor’ da gitar çalmaktayım. Grup Tremor, 2017 yılında kurduğumuz bir grup ancak aslında tarihçesi çok daha eskiye dayanıyor. Üniversite yıllarında bizler birlikte müzik yaptık ve çok çeşitli platformlarda sayısız konserler verdik. Mezuniyetimiz ile birlikte tabii ki grup dağıldı ancak mezuniyetimizden 25 yıl sonra Grup Tremor’u tekrar bir araya gelerek kurmaya karar verdik ve kaldığımız yerden devam ettik. 2017’den bu yana da organ bağışına farkındalık kampanyası kapsamında çeşitli platformlarda konserler vererek organ bağışına dikkat çekmekteyiz. Ayrıca son 2 yıldır da başka bir proje üzerinde çalıştık. Bu proje yıllar önce başlamış ve ancak yarım kalmış bir albüm projesi” dedi.

Bestelerin unutulmaması için çalışmaları devam ettiriyoruz
Hayatını kaybeden arkadaşlarının bestelerini unutturmamak adına yarım kalan albüm çalışmasını devam ettirdiklerini aktaran ve Antalya’da yaşayan Hemodiyaliz Hekimi Dr. Ömer Çayırlı, “Hemodiyaliz hekimiyim, organ nakli nefroloji hazırlık alanında çalışıyorum. Levent arkadaşımızın bahsettiği gibi 23 yıl önce çok değerli bir arkadaşımız Dr. Mehmet Fatih Ercan ile 2 farklı parçayı kaydetmiştik, bir albüm hazırlığındaydık fakat ani rahatsızlığı nedeniyle kendisini kaybettik. Aradan geçen 20 yıl sonra tekrar Grup Tremor ile beraber albüm hazırlıklarına, provalarına başladık. Geçtiğimiz Aralık ayında stüdyo kayıtlarına başlamıştık, 15 Mayıs’ta stüdyo çalışmalarımızı tamamladık. Bu dönemde konser hazırlıklarındayız. Hayatını kaybeden arkadaşımız Mehmet Fatih’in bestelerinin unutulmaması için yarım kalan albüm çalışmasını devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Albüm ve konser gelirleri destek olacak
Albüm ve konser gelirlerini, salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına destek olarak bağışlayacaklarını ifade eden ve Sakarya’da ikamet eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Medar Kırdar ise, “Genel cerrahi uzmanıyım, Grup Tremor ile birlikte yaklaşık 2 senedir, rahmetli arkadaşımız Dr. Mehmet Fatih Ercan’ın besteleri üzerine çalışıyoruz ve onun hatırasına bir albüm çıkartmak istedik. Grup üyeleri olarak hepimiz farklı şehirlerde bulunuyoruz. Fakat bu yoğun iş temposunda belli fedakarlıklar yapıp Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir araya gelerek, bu projeyi hazırladık. Çıkan bu albümümüzün gelirlerini, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı aracılığıyla salgın sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın çocuklarına destek olarak bağışlamak üzere bir düşüncemiz oldu. Albüm ve konser gelirleri bu amaç doğrultusuna kullanılacak. Yaklaşık 3 ay önce bu albümün çıkması gerekirken yaşadığımız bu salgın nedeniyle ancak yeni yayınlayabildik. Temmuz sonu Ağustos başı itibari ile de inşallah konserlere başlayacağız, bu vesileyle de başta rahmetli Mehmet Fatih Ercan arkadaşımız olmak üzere diğer kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını sevgi ve saygıyla anıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atölyede çıkan yangın, 2 katlı ahşap evi küle döndürdü  
YEREL HABERLER Atölyede çıkan yangın, 2 katlı ahşap evi küle ...
Ahşap ev ile kaşık atölyesi yangında kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Ahşap ev ile kaşık atölyesi yangında kullanılmaz hale ...
Meslek lisesinde el sensörlü dezenfektan cihazı üretildi
YEREL HABERLER Meslek lisesinde el sensörlü dezenfektan cihazı ...
Hayata geçirilen ‘Yaşayan Stadyum’ sporseverlere kapılarını açtı Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy: “Bu bölgede sadece sporcularımız için değil vatandaşlarımız içinde birçok alan oluşturacağız”
YEREL HABERLER Hayata geçirilen ‘Yaşayan Stadyum’ sporseverlere ...
Sakarya’da tırın sürüklediği araç kaldırımdaki reklam tabelasına çarparak durabildi Yaralanan kimsenin olmadığı kazada otomobil pert oldu Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Sakarya’da tırın sürüklediği araç kaldırımdaki reklam ...
Sakarya'da 'Yaşayan Stat' projesi
YEREL HABERLER Sakarya'da 'Yaşayan Stat' projesi
Teknofest’te SUBÜ’den 11 takım yer alacak
YEREL HABERLER Teknofest’te SUBÜ’den 11 takım yer alacak
Ölen babalarının engelli aracını bağışladılar
YEREL HABERLER Ölen babalarının engelli aracını bağışladılar
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, pandemi mücadelesini anlattı Adapazarı Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, pandemi ...
Erenler’de 8 mahallede doğalgaz çalışması başladı
YEREL HABERLER Erenler’de 8 mahallede doğalgaz çalışması başladı
Simitçi, temizlediği silahının kazara ateş almasıyla vurularak öldü
YEREL HABERLER Simitçi, temizlediği silahının kazara ateş almasıyla ...
Fikri Dede, biriktiği 10 bin lirayı TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladı
YEREL HABERLER Fikri Dede, biriktiği 10 bin lirayı TSK Güçlendirme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X