Başak Demirtaş'a çirkin paylaşıma gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başak Demirtaş'a çirkin paylaşıma gözaltı

DHA

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde çirkin paylaşımlar yapan V.M., Sakarya´da gözaltına alındı.  HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı. V.M.'nin paylaşımı sonrası sosyal medyada Başak Demirtaş'a çok sayıda destek mesajı geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da paylaşımı yapan kişiye tepki gösterdi....

Başak Demirtaş'a çirkin paylaşıma gözaltı

<br>Güven HASBAŞ/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde çirkin paylaşımlar yapan V.M., Sakarya´da gözaltına alındı. <br>HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı. V.M.'nin paylaşımı sonrası sosyal medyada Başak Demirtaş'a çok sayıda destek mesajı geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da paylaşımı yapan kişiye tepki gösterdi. Paylaşımın ardından harekete geçen Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ''Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir'' açıklaması yapıldı.<br>Başlatılan soruşturmada M.V., gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği belirtildi.  DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ<br>2020-06-14 13:18:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adapazarı Belediyesinden eğitime anlamlı destek
YEREL HABERLER Adapazarı Belediyesinden eğitime anlamlı destek
(Özel) Doktorlar tarafından hazırlanan bu albümün hikayesi çok konuşulacak Albüm ve konserlerin geliri salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu olarak aktarılacak Yarım kalan hikayelerini tamamlamak için 25 yıl sonra tekrardan yola çıkan doktorlardan anlamlı proje Kaybettikleri doktor arkadaşlarının bestelerinin unutulmaması için yıllar sonra tekrar buluştular
YEREL HABERLER (Özel) Doktorlar tarafından hazırlanan bu albümün ...
Atölyede çıkan yangın, 2 katlı ahşap evi küle döndürdü  
YEREL HABERLER Atölyede çıkan yangın, 2 katlı ahşap evi küle ...
Ahşap ev ile kaşık atölyesi yangında kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Ahşap ev ile kaşık atölyesi yangında kullanılmaz hale ...
Meslek lisesinde el sensörlü dezenfektan cihazı üretildi
YEREL HABERLER Meslek lisesinde el sensörlü dezenfektan cihazı ...
Hayata geçirilen ‘Yaşayan Stadyum’ sporseverlere kapılarını açtı Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy: “Bu bölgede sadece sporcularımız için değil vatandaşlarımız içinde birçok alan oluşturacağız”
YEREL HABERLER Hayata geçirilen ‘Yaşayan Stadyum’ sporseverlere ...
Sakarya’da tırın sürüklediği araç kaldırımdaki reklam tabelasına çarparak durabildi Yaralanan kimsenin olmadığı kazada otomobil pert oldu Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Sakarya’da tırın sürüklediği araç kaldırımdaki reklam ...
Sakarya'da 'Yaşayan Stat' projesi
YEREL HABERLER Sakarya'da 'Yaşayan Stat' projesi
Teknofest’te SUBÜ’den 11 takım yer alacak
YEREL HABERLER Teknofest’te SUBÜ’den 11 takım yer alacak
Ölen babalarının engelli aracını bağışladılar
YEREL HABERLER Ölen babalarının engelli aracını bağışladılar
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, pandemi mücadelesini anlattı Adapazarı Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, pandemi ...
Erenler’de 8 mahallede doğalgaz çalışması başladı
YEREL HABERLER Erenler’de 8 mahallede doğalgaz çalışması başladı
Simitçi, temizlediği silahının kazara ateş almasıyla vurularak öldü
YEREL HABERLER Simitçi, temizlediği silahının kazara ateş almasıyla ...
Fikri Dede, biriktiği 10 bin lirayı TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladı
YEREL HABERLER Fikri Dede, biriktiği 10 bin lirayı TSK Güçlendirme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X