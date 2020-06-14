Sakarya Nehri'ne giren Gökdeniz, kayboldu

<br>Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA Nehri'ne yüzmek için giren Gökdeniz Serbest (13) akıntıya kapılarak kayboldu. AFAD ekipleri suda kaybolan çocuğu bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. <br>Adapazarı ilçesi Turnadere Mahallesi´nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Gökdeniz Serbest yüzmek için Sakarya Nehri´ne girdi. Nehirde yüzerken Gökdeniz Serbest´le yanında bulunan bir arkadaşı akıntı nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşı kendi imkanlarla kıyıya çıkarken, Gökdeniz Serbest bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine AFAD´a bağlı 2 araç, 1 bot ve 5 personel ile jandarma ekipleri sevk edildi. Serbest´in yakınları nehir kenarına gelerek bekleyişini sürdürürken, arama çalışmaları devam ediyor. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ<br>2020-06-14 18:47:13<br>
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