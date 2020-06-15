Sakarya'da kanal taştı, tarım arazilerini su bastı

<br>Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA) SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, yağmurun ardından su kanalının taşması sonucu ekili tarım arazileri, sular altında kaldı.<br>Kaynarca'nın Turnalı Mahallesi´nde, gün içinde aralıklarla devam eden yağışlar, hayatı olumsuz etkiledi. Tarım arazilerinin yanından geçen Roçka kanalı ise taştı. Mısır ekili araziler, sular altında kalırken, çiftçiler su baskınlarına çözüm bulunmasını istedi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER<br>2020-06-15 17:45:10<br>
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